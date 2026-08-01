¡Macabro! En su propia capilla, asesinan a encargada de la Santa Muerte

La noche del viernes, la muerte le tocó la puerta a quien la servía. Blanca “L” de 61 años, encargada de una capilla dedicada a la Santa Muerte en la colonia Solidaridad de Ciudad Victoria en Tamaulipas, fue atacada con un arma blanca en el abdomen mientras se encontraba en el inmueble.

La capilla dedicada a la Santa Muerte Especial

Pese a que vecinos la auxiliaron de inmediato, la mujer perdió la vida alrededor de las 20:00 horas en el Hospital General. El ataque ocurrió en el santuario ubicado sobre la calle República de Belice, entre avenida México y República de Chile, en la segunda etapa de la colonia.

De acuerdo con testigos, la víctima salió corriendo del recinto pidiendo auxilio a gritos, con las manos presionando la herida en el vientre, hasta desplomarse sobre la vía pública. Ante la urgencia, los propios habitantes decidieron trasladarla en un vehículo particular al nosocomio, sin esperar la llegada de una ambulancia. Sin embargo, los médicos sólo pudieron confirmar su deceso minutos después de su ingreso, debido a la gravedad de la lesión.

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Elementos de la Unidad General de Investigación (UGI) acudieron al lugar para acordonar el perímetro. Los peritos revisaron minuciosamente tanto la capilla en la planta baja como un domicilio ubicado en el segundo piso del mismo predio, en busca de indicios que aclaren el móvil del homicidio.

Vecinos de la zona señalaron que el templo religioso tiene apenas unos meses en funcionamiento y que la ahora occisa era la única encargada del lugar, el cual era frecuentado diariamente por decenas de devotos que acudían a dejar ofrendas y hacer peticiones a la llamada "Niña Blanca".

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Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia no ha emitido información oficial sobre el paradero del agresor ni las razones que desencadenaron el ataque.