¿Suspenderán clases por frío extremo en NL? Samuel García, responde

El Frente Frío 31 provocará temperaturas bajo cero en Nuevo León; el Gobierno estatal prioriza la salud de niñas, niños y adolescentes con un esquema preventivo de flexibilidad educativa.

Ante el marcado descenso de temperaturas previsto para el inicio de la semana, el Gobierno de Nuevo León anunció la aplicación de un esquema de clases flexibles en educación básica, una medida preventiva que deja en manos de madres y padres de familia la decisión de enviar o no a sus hijas e hijos a la escuela.

El anuncio fue realizado por el gobernador Samuel García, quien alertó que las condiciones climáticas se intensificarán durante las próximas horas, con temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados para la madrugada del lunes y posibles valores por debajo de cero la noche del mismo día.

Estamos a 5 grados y me acabo de comunicar con Protección Civil. Hoy en la noche para ser lunes va a estar todavía más frío; esperamos 0 o 1 grado”, señaló el mandatario estatal.

Las condiciones climáticas se intensificarán durante las próximas horas, con temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados. Facebok/Protección Civil Nuevo León

Medida preventiva ante el ingreso del Frente Frío 31

El gobernador explicó que, ante el riesgo que representan las bajas temperaturas para la salud de la población infantil, se decidió retomar un modelo ya aplicado en inviernos anteriores, en el que la asistencia no será obligatoria, aunque los planteles permanecerán abiertos.

Durante el lunes en la noche puede bajar a menos uno o menos dos. Por eso, como en otros años, vamos a tener clases flexibles”, precisó.

En este esquema, todas las escuelas estarán operando con normalidad, con personal completo, equipos funcionales y sistemas de calefacción disponibles; sin embargo, la decisión final de asistir recaerá en las familias.

Fechas, niveles educativos y turnos aplicables

Tras el anuncio del Ejecutivo estatal, la Secretaría de Educación de Nuevo León detalló en un comunicado que la medida aplicará lunes 26 y martes 27 de enero, derivado del ingreso del Frente Frío número 31.

La flexibilidad en la asistencia será válida.

Educación inicial

Educación inicial Preescolar

Primaria

Secundaria

Educación especial

La disposición incluye turnos matutino y vespertino, así como modalidades de tiempo completo y jornada ampliada, tanto en escuelas públicas como particulares.

La dependencia estatal subrayó que durante la temporada invernal se privilegiarán acciones de prevención, con el objetivo de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes ante temperaturas extremas.

En contraste, las Escuelas Normales, así como las instituciones de Educación Media Superior y Superior adscritas a la Secretaría de Educación, mantendrán actividades regulares, siempre bajo criterios de seguridad para su comunidad educativa.

Personal escolar deberá presentarse

Finalmente, se informó que el personal directivo, docente, administrativo, de intendencia y de apoyo deberá acudir a los planteles educativos para:

Atender a los estudiantes que sí asistan

Garantizar el funcionamiento de las instalaciones

Implementar, cuando sea necesario, estrategias de enseñanza a distancia

La medida busca equilibrar la continuidad educativa con la protección de la salud, en un contexto de condiciones climáticas severas que afectan al noreste del país.

