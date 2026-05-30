Secretaría de Economía premia 24 talentos en el InnovaFest 2026
Marcelo Ebrard entregó el Premio a la Innovación Mexicana a 24 proyectos destacados en el InnovaFest Monterrey 2026, con apoyos de hasta 250 mil pesos.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, galardonó a los 24 ganadores del Premio a la Innovación Mexicana, durante la edición Monterrey del InnovaFest 2026.
En el InnovaFest 2026 se reconocieron las ideas y proyectos con potencial de resolver desafíos y tener un impacto positivo en el desarrollo de nuestra sociedad. Mediante un comunicado la Secretaría de Economía informó que los proyectos ganadores fueron evaluados por su nivel de innovación, viabilidad, impacto, sostenibilidad y claridad.
En la edición del 2026 se registraron un total de 2 mil 911 proyectos, de los cuales resultaron ganadores ocho en etapa temprana (premiados con 150 mil pesos cada uno); ocho en etapa avanzada (reconocidos con 250 mil pesos cada uno) y ocho proyectos sobresalientes (que recibirán premios en especie y capacitación).
Se informó que los proyectos ganadores corresponden a los rubros de la salud, biotecnología, inteligencia artificial, transición energética, sostenibilidad ambiental, industria y manufactura avanzada, economía circular y agricultura de precisión.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard resaltó que los innovadores de México requieren respaldo e impulso, al ser la única posibilidad que tiene el país de aumentar la riqueza nacional es acelerando la innovación en México.
Marcelo Ebrad expresó que, tras la edición de Monterrey, este año habrá ediciones del InnovaFest en Querétaro, Guadalajara, Mérida y Cuernavaca.
En esta edición, los proyectos participantes de “Mentes en Acción” presentaron sus propuestas ante líderes empresariales e inversionistas de referencia en México, entre ellos Jorge Humberto Santos Reyna, presidente de CAINTRA Nuevo León y del Consejo de Arca Continental; Alejandra Ríos Spínola, CEO de Grupo Ambrosía e inversionista en Shark Tank México; Adrián Sada Cueva, CEO y Chairman de Vitro; David Garza Herrera, director de Asuntos Corporativos de Xignux; y Karla Huerta, CEO de APB Sistemas y una de las inversionistas ángeles más reconocidas de América Latina.
Como aliados estratégicos del InnovaFest las siguientes empresas e instituciones: Bimbo, Bitso, Laureate UVM/UNITEC, Clip, Heineken, Viva Aerobús, Airbnb, Concamin, Deacero, Grupo Modelo, Hisense, CAINTRA, CANIETI, CEMEX, Afflux, Fundación Televisa, Kapital Grupo Financiero, Konfio, Meta, Saptiva, Vitro, Wabi, Stori, Tala, Bat, Visa y la Federación Mexicana de Futbol.
Lista de ganadores
Etapa temprana
- Celdas solares orgánicas y perovskita de alto rendimiento y bajo costo para la transición energética nacional - Julio César Carrillo Sendejas
- Proyecto de Nanodispositivos electrónicos al vacío - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
- SilkWire-1 Biomaterial proteico conductor para la próxima generación de materiales electrónicos sostenibles: María José Rivas Arreola, Universidad Iberoamericana Puebla.
- Aprovechamiento de la pulpa de café mediante tecnologías sostenibles para darle un valor agregado y aplicar en la industria alimentaria:- Sandy Rosalinda García Rodríguez, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
- Planti-v: José Juan de León
- AgroTwin: Carlos Arturo Meza Tobías, Tecmilenio.
- Reflexiones y propuestas de cuidado para el desarrollo humano desde la voz de cuidadores informales y no cuidadores de adultos mayores: un estudio de casos múltiples: María de la Luz López Tovar. Universidad Iberoamericana Saltillo
- Sustainable Organic Pigments for Cosmetic Packaging Printing : Eva Larraga, Kreative Phygital Services
Etapa avanzada
- Diseño, validación y manufactura de un kit portátil HDA-en-chip para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH): Elda Ariadna Flores Contreras
- ALIA Health: Tecnológico de Monterrey
- MoBiMS-AI: Detección temprana portátil de infecciones fúngicas en frutos: Cinvestav
- Dispositivo médico mexicano para el control de la hemorragia obstétrica posparto mediante compresión transitoria, selectiva y reversible de las arterias uterinas por vía transvaginal - Andrés Gómez Renaud, VIRETEC GESTION Y DESARROLLO.
- BIOCAPTURE: Asset Technologies.
- Pilou - Una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial que automiza procesos de inversión y educación financiera - Pilou
- MicroIN - Una propuesta enfocada en soluciones sostenibles e innovadoras para atender retos ambientales y de economía circular - Equipo de MicroIN
- BEHE: Democratización del diagnóstico retinal – Equipo BEHE
Proyectos sobresalientes
- COREX: Un Centro Operacional que transforma la operación energética mediante inteligencia operativa y gestión centralizada desde Nuevo León. - Angel Alexis Guzmán de los Ríos, Grupo Cox.
- Hidra-Alert: Un sistema experto que analiza riesgos hídricos y exposición a compuestos tóxicos mediante procesamiento avanzado de datos públicos. Mario Aguiñaga, Universidad Autónoma de Nuevo León
- Centro de Atención Postural: Una solución enfocada en mejorar la movilidad y calidad de vida de personas con discapacidad motriz mediante dispositivos personalizados, Armando Galindo Rodríguez, Instituto Nuevo Amanecer
- Chanze, un detergente en láminas biodegradable y libre de plástico que busca transformar el consumo sostenible en productos de limpieza: Manuel Alejandro Morales Ancira, Chanze
- HEBRA: Una propuesta de economía circular textil que transforma ropa reciclada en nuevos materiales y fomenta el intercambio sostenible. Alexia Arteaga Mendoza, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey
- Curifish: un biomaterial regenerativo elaborado a partir de piel de tilapia para el tratamiento sostenible y accesible de quemaduras. Montserrat Moreno Segovia, Universidad Autónoma Metropolitana
- Muvit Copilot: una plataforma tecnológica que conecta embarcadores, transportistas y operadores. Oscar Gerardo Rangel Padilla, Muvit Copilot
- Fotobaterías basadas en heterouniones dióxido de titanio-óxido férrico: Eduardo Maximiano Sánchez Cervantes, Universidad Autónoma de Nuevo León