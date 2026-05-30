Secretaría de Economía premia 24 talentos en el InnovaFest 2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, galardonó a los 24 ganadores del Premio a la Innovación Mexicana, durante la edición Monterrey del InnovaFest 2026.

En el InnovaFest 2026 se reconocieron las ideas y proyectos con potencial de resolver desafíos y tener un impacto positivo en el desarrollo de nuestra sociedad. Mediante un comunicado la Secretaría de Economía informó que los proyectos ganadores fueron evaluados por su nivel de innovación, viabilidad, impacto, sostenibilidad y claridad.

En la edición del 2026 se registraron un total de 2 mil 911 proyectos, de los cuales resultaron ganadores ocho en etapa temprana (premiados con 150 mil pesos cada uno); ocho en etapa avanzada (reconocidos con 250 mil pesos cada uno) y ocho proyectos sobresalientes (que recibirán premios en especie y capacitación).

Se informó que los proyectos ganadores corresponden a los rubros de la salud, biotecnología, inteligencia artificial, transición energética, sostenibilidad ambiental, industria y manufactura avanzada, economía circular y agricultura de precisión.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard resaltó que los innovadores de México requieren respaldo e impulso, al ser la única posibilidad que tiene el país de aumentar la riqueza nacional es acelerando la innovación en México.

Marcelo Ebrad expresó que, tras la edición de Monterrey, este año habrá ediciones del InnovaFest en Querétaro, Guadalajara, Mérida y Cuernavaca.

En esta edición, los proyectos participantes de “Mentes en Acción” presentaron sus propuestas ante líderes empresariales e inversionistas de referencia en México, entre ellos Jorge Humberto Santos Reyna, presidente de CAINTRA Nuevo León y del Consejo de Arca Continental; Alejandra Ríos Spínola, CEO de Grupo Ambrosía e inversionista en Shark Tank México; Adrián Sada Cueva, CEO y Chairman de Vitro; David Garza Herrera, director de Asuntos Corporativos de Xignux; y Karla Huerta, CEO de APB Sistemas y una de las inversionistas ángeles más reconocidas de América Latina.

Como aliados estratégicos del InnovaFest las siguientes empresas e instituciones: Bimbo, Bitso, Laureate UVM/UNITEC, Clip, Heineken, Viva Aerobús, Airbnb, Concamin, Deacero, Grupo Modelo, Hisense, CAINTRA, CANIETI, CEMEX, Afflux, Fundación Televisa, Kapital Grupo Financiero, Konfio, Meta, Saptiva, Vitro, Wabi, Stori, Tala, Bat, Visa y la Federación Mexicana de Futbol.

Lista de ganadores

Etapa temprana

Celdas solares orgánicas y perovskita de alto rendimiento y bajo costo para la transición energética nacional - Julio César Carrillo Sendejas

- Julio César Carrillo Sendejas Proyecto de Nanodispositivos electrónicos al vacío - Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

- Centro de Investigación y de Estudios Avanzados SilkWire-1 Biomaterial proteico conductor para la próxima generación de materiales electrónicos sostenibles : María José Rivas Arreola, Universidad Iberoamericana Puebla.

: María José Rivas Arreola, Universidad Iberoamericana Puebla. Aprovechamiento de la pulpa de café mediante tecnologías sostenibles para darle un valor agregado y aplicar en la industria alimentaria:- Sandy Rosalinda García Rodríguez, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Sandy Rosalinda García Rodríguez, Universidad Autónoma de San Luis Potosí Planti-v: José Juan de León

José Juan de León AgroTwin : Carlos Arturo Meza Tobías, Tecmilenio.

: Carlos Arturo Meza Tobías, Tecmilenio. Reflexiones y propuestas de cuidado para el desarrollo humano desde la voz de cuidadores informales y no cuidadores de adultos mayores: un estudio de casos múltiples : María de la Luz López Tovar. Universidad Iberoamericana Saltillo

: María de la Luz López Tovar. Universidad Iberoamericana Saltillo Sustainable Organic Pigments for Cosmetic Packaging Printing : Eva Larraga, Kreative Phygital Services

Etapa avanzada

Diseño, validación y manufactura de un kit portátil HDA-en-chip para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) : Elda Ariadna Flores Contreras

: Elda Ariadna Flores Contreras ALIA Health: Tecnológico de Monterrey

Tecnológico de Monterrey MoBiMS-AI: Detección temprana portátil de infecciones fúngicas en frutos: Cinvestav

Cinvestav Dispositivo médico mexicano para el control de la hemorragia obstétrica posparto mediante compresión transitoria, selectiva y reversible de las arterias uterinas por vía transvaginal - Andrés Gómez Renaud, VIRETEC GESTION Y DESARROLLO.

Andrés Gómez Renaud, VIRETEC GESTION Y DESARROLLO. BIOCAPTURE : Asset Technologies.

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Proyectos sobresalientes