¡Cifra histórica! Protegen 1.9 millones de nidos de tortuga Golfina en Oaxaca

Playa Morro Ayuta, en Oaxaca, concluyó la temporada de arribadas masivas de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) con cifras históricas que consolidan a este santuario como uno de los sitios más importantes del mundo para la preservación de la biodiversidad marina, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

La dependencia destacó que las anidaciones rompieron todos los récords, de acuerdo con los datos estadísticos de monitoreo, gracias a los esfuerzos coordinados de conservación y protección costera.

En total se registraron ocho arribadas, con lo que se logró proteger 1.9 millones de nidos y liberar 34 millones de crías al mar.

Ante estos resultados, la Conanp expresó su "más profundo agradecimiento y reconocimiento" al Grupo de Monitores Comunitarios, apoyado por el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (PROREST), de las comunidades de Paja Blanca y Tapanalá, en el municipio de San Pedro Huamelula, así como a la organización Costa Salvaje.

Además, destacó el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Marina (Semar) para mitigar el saqueo ilegal de nidos.