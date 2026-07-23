Cierre del Parque Morelos en Tijuana: AZCARM ofrece apoyo para reubicar a 223 animales

Ante el anuncio del cierre del Parque Morelos, en Tijuana, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), hizo un llamado para que todo el proceso se realice con absoluto respeto a la legislación ambiental vigente, con base en criterios científicos y privilegiando, en todo momento, el bienestar de los animales.

El presidente de la AZCARM, Ernesto Zazueta, indicó que el traslado de la fauna es una de las operaciones más delicadas dentro del manejo profesional de ejemplares de vida silvestre, por lo que no es una acción que pueda realizarse sólo bajo criterios administrativos o políticos.

"Si la autoridad ha determinado el cierre de esta Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), pedimos que el proceso se desarrolle dentro de la más absoluta legalidad, con total transparencia y con la participación de especialistas en medicina veterinaria, biología, comportamiento animal, rescate y manejo de fauna silvestre. Lo más importante es que esta decisión no ponga en riesgo la vida o el bienestar de los ejemplares", señaló.

El Presidente de la AZCARM explicó que antes de autorizar cualquier movimiento es indispensable que cada uno de los animales sea sometido a una evaluación clínica integral, que incluya revisiones físicas, estudios diagnósticos, análisis clínicos, valoraciones geriátricas cuando corresponda y cualquier otra prueba necesaria para determinar su condición o estado de salud y establecer si realmente es apto para soportar un traslado.

"No todos los animales pueden ser trasladados en las mismas condiciones. Hay ejemplares de edad avanzada, con enfermedades crónicas o con condiciones particulares que podrían sufrir graves complicaciones durante un cambio de instalación. Cada caso debe analizarse de manera individual, porque cada caso tiene sus riesgos particulares", manifestó.

El Ayuntamiento de Tijuana decidió cerrar la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre del Parque Morelos. Especial

En este contexto, dio a conocer que de manera formal, la AZCARM ya puso a disposición del Ayuntamiento de Tijuana toda su capacidad técnica e institucional, ofreciendo integrar una Comisión Técnica de Especialistas conformada por médicos veterinarios expertos en fauna silvestre, biólogos, zootecnistas y expertos en manejo de ejemplares en condición vulnerable, quienes podrían brindar asesoría durante todo el proceso, realizar valoraciones médicas, emitir recomendaciones técnicas y acompañar la planeación y logística de los traslados.

Ernesto Zazueta recordó que la AZCARM agrupa a más de 70 zoológicos, acuarios, criaderos, UMAs y centros de conservación de todo el país, por lo que cuenta con una de las redes de especialistas en fauna silvestre más amplias y experimentadas de México.

"La experiencia acumulada por nuestros asociados durante décadas en el manejo de miles de animales silvestres hoy está al servicio de las autoridades y, sobre todo, del bienestar de cada uno de estos ejemplares", subrayó.

La AZCARM también destacó que sus instituciones afiliadas cuentan con infraestructura, personal altamente especializado y espacios que podrían ponerse a disposición del Ayuntamiento de Tijuana para recibir temporal o permanentemente a aquellos ejemplares que, conforme a las evaluaciones técnicas y legales, requieran ser reubicados.

El traslado de fauna silvestre representa una de las maniobras más complejas y de mayor riesgo en la medicina veterinaria. Especial

"Nuestros asociados han recibido durante décadas cientos de animales rescatados, decomisados y asegurados por las propias autoridades ambientales. Hoy reiteramos nuestra disposición para colaborar nuevamente, porque si la solución es el cierre definitivo de este espacio, este caso debe convertirse en un ejemplo de coordinación entre autoridades, especialistas e instituciones comprometidas con la conservación y el bienestar animal", sostuvo.

El Parque Morelos alberga alrededor de 223 animales de 35 especies y el Ayuntamiento de Tijuana anunció su reubicación tras las auditorías iniciadas luego de la muerte de la tigresa de Bengala Mandy, el pasado 5 de julio.

Una reciente auditoría detectó rezagos administrativos y operativos acumulados durante años, que impactaron el mantenimiento y funcionamiento del zoológico. Entre los hallazgos, se ubicó que el 50 o 60 por ciento del personal tiene salarios por debajo del mínimo, además de otras deficiencias que afectaron la operación del Parque Morelos.