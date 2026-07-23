Sheinbaum presenta a los 7 semifinalistas residentes en EU de 'México Canta' 2026

Al presentar a los siete semifinalistas mexicoestadunidenses del concurso México Canta, en su edición 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que este concurso binacional permite que las y los jóvenes canten por la paz y en contra de las adicciones en México y Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el certamen musical promueve valores, el amor dentro de la música mexicana y el vínculo entre las familias de ambas naciones.

“Poco hablamos del vínculo de amor, cultural, de emociones, de vida cotidiana de las familias que viven de un lado y del otro de la frontera (...) y ese vínculo no se rompe nunca, es parte de la fraternidad, del amor, de la solidaridad. Y lo que queremos es que, en la cultura, en las distintas disciplinas culturales, pero particularmente en la música, eso sea lo que se vea, ese vínculo amoroso que hay entre las familias”, enfatizó.

La mandataria federal destacó que México Canta promueve y concientiza sobre la importancia de los mensajes de paz a través de la música otorgando la posibilidad de que los jóvenes desarrollen su talento. Además de que es una estrategia que se suma a otras acciones como la construcción de más escuelas o las Becas para el Bienestar.

“Es muy emocionante y emotivo, las y los jóvenes cantan por la paz y contra las adicciones, en México y en Estados Unidos”, celebró.

En su intervención, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, recordó que México Canta es parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, con la cual se muestra que los jóvenes mexicanos y mexicoestadunidenses de entre 18 y 29 años son los protagonistas de la transformación en ambos lados de la frontera.

Informó que la primera etapa de la presente edición, que se realizó del 11 de mayo al 10 de junio, contó con el registro en una plataforma virtual de 16 mil 289 participantes: 10 mil 528 de México y 5 mil 761 de Estados Unidos, que asistieron a audiciones presenciales. En la segunda etapa, el Consejo Mexicano de la Música (CMM) seleccionó a 14 semifinalistas: siete mexicoestadunidenses y siete mexicanos (que serán presentados el próximo 31 de julio).

El cantante Armando Toledo Rosas “El Bogueto” reconoció el esfuerzo del gobierno de la presidenta, a través de México Canta, ya que demuestra a las y los jóvenes que se puede salir adelante con el trabajo, el talento y la música. Celebró espacios como este, en los que las juventudes narren sus historias y emociones desde la identidad y el orgullo de ser mexicanos.