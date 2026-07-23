"Más que un restaurante, una familia": el secreto de Alejandra Flores y Jorge Vallejo en Quintonil

El restaurante de Alejandra Flores y Jorge Vallejo construye su reputación también fuera de la cocina, con un equipo de 80 personas que describe el lugar como una familia

Testimonios internos revelan cómo las prestaciones, la capacitación y el reconocimiento al personal se reflejan en la calidez del servicio que reciben los comensales

Detrás de cada plato que sale de la cocina de Quintonil hay una palabra que se repite con insistencia entre quienes ahí trabajan: familia. No es una frase de cortesía. En testimonios recopilados entre el personal del restaurante de Alejandra Flores y Jorge Vallejo, decenas de colaboradores describen así a la organización que sostiene, día a día, a uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de México.

“Quintonil no solo es el mejor restaurante del mundo, ni de México, es una gran familia”, resume uno de los mensajes. Otro colaborador lo explica desde su propia historia: encontró ahí “una segunda familia”, aprendió, creció profesionalmente y terminó admirando a quienes lo rodean. Un tercero agradece directamente a Alejandra Flores y Jorge Vallejo “por creer en mí y porque siempre están para nosotros”.

Ese discurso, frecuente en cualquier empresa que cuida su imagen, en Quintonil tiene respaldo en hechos concretos. El restaurante, ubicado en Polanco, opera actualmente con un equipo de 80 personas y ha construido alrededor de ellas un esquema de beneficios que va más allá de lo que exige la ley.

Prestaciones que sostienen al equipo comandado por Alejandra Flores y Jorge Vallejo

Quien es contratado de manera definitiva en Quintonil recibe una prestación adicional en vales de despensa, además de las prestaciones de ley. La vida diaria dentro del restaurante incluye comidas preparadas por un cocinero dedicado exclusivamente al personal, una hora libre para comer y una semana laboral de cuatro días con tres de descanso, uno de ellos el domingo, cuando el restaurante cierra. A esto se añaden tres periodos vacacionales al año para todos los colaboradores, sin distinción de antigüedad.

Capacitación y reconocimiento, todos los días en restaurante Quintonil

El crecimiento profesional es otro eje central. Quintonil capacita constantemente a su equipo en nuevos platillos, forma en primeros auxilios, ofrece becas para sommeliers en cursos internacionales WSET y apoya a trabajadores extranjeros en sus trámites de visa. Algunos colaboradores incluso pueden hacer prácticas en otros restaurantes del mundo, una oportunidad que en los testimonios aparece como motivo de orgullo.

El reconocimiento también se vive de forma cotidiana: bonos para empleado del mes y del año, una posada anual, rifas navideñas, playeras conmemorativas y propinas que llegan a todo el personal, incluida el área administrativa. Al cumplir un año en el restaurante, cada persona recibe una comida gratuita, con descuento para un acompañante.

Alejandra Flores y Jorge Vallejo lideran con empatía el restaurante Quintonil

Para quienes solo conocen Quintonil desde la mesa, este detrás de cámaras ayuda a explicar algo que se percibe en el servicio: la calidez con la que se atiende a los comensales no es accidental. Varios testimonios lo conectan directamente con la manera en que se sienten tratados dentro del propio equipo. “Creo que es la primera vez que puedo decir que estoy en un lugar donde la gente se ve con alegría al venir”, dice uno de los mensajes. “Más que solo ser un trabajo, más bien es una familia.”

Esa cercanía atraviesa distintos niveles de la organización. Hay menciones explícitas a Alejandra Flores, asociada con un ambiente de hospitalidad que el equipo dice replicar primero entre ellos mismos y después con cada comensal. Además, también se hacen referencias al chef Jorge Vallejo, descrito por varios colaboradores como una figura que inspira por su perseverancia y por su forma de hablar de México a través de la cocina.

Con 80 personas detrás de su operación diaria, Quintonil construye buena parte de su reputación no solo en lo que ocurre en la cocina o en la sala, sino en cómo trata a quienes hacen posible esa experiencia. Las prestaciones, la capacitación y un discurso interno que insiste en la idea de comunidad terminan siendo, según el propio relato de sus colaboradores, parte de la fórmula detrás de uno de los restaurantes más admirados de México.