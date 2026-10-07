Cierran paso a la evasión; cancela SAT 2,205 sellos para facturar hidrocarburos

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó a los senadores que la nueva Ley de Economía Digital está diseñada para ayudar a aumentar los ingresos tributarios y avanzar en la formalidad.

“La Ley de Economía Digital es para avanzar en la estrategia de pagos digitales que ampliará la trazabilidad de las operaciones y favorecerá la formalización”, dijo durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, donde reiteró que la deuda del país es “perfectamente manejable y sostenible”.

De igual manera, reiteró a los senadores que el SAT canceló 2,205 sellos para facturar a comercializadoras de combustibles ilegales y estableció controles automáticos en CFDI para evitar la venta ilegal de combustibles.