Cierran paso a la evasión; cancela SAT 2,205 sellos para facturar hidrocarburos

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó a los senadores que la nueva Ley de Economía Digital está diseñada para ayudar a aumentar los ingresos tributarios y avanzar en la formalidad.
“La Ley de Economía Digital es para avanzar en la estrategia de pagos digitales que ampliará la trazabilidad de las operaciones y favorecerá la formalización”, dijo durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, donde reiteró que la deuda del país es “perfectamente manejable y sostenible”.
De igual manera, reiteró a los senadores que el SAT canceló 2,205 sellos para facturar a comercializadoras de combustibles ilegales y estableció controles automáticos en CFDI para evitar la venta ilegal de combustibles.
INDICADORES ECONÓMICOS
METAS FISCALES EN RUTA (2026-2027)
15.4%
DEL PIB
Proyección de ingresos tributarios al cierre de 2026.
+0.7
PUNTOS PORCENTUALES
Crecimiento respecto al inicio de la administración.
776 MIL
MDP NOMINALES
Incremento estimado en 2 años sin alza de impuestos ni reforma.
9.2
BILLONES DE PESOS
Estimación de ingresos totales proyectados para 2027.
Ingresos tributarios sin alza de impuestos
Edgar Amador explicó que “en materia de ingresos, durante los últimos años hemos avanzado en fortalecer la recaudación mediante una mayor eficiencia administrativa y mejores mecanismos de cumplimiento, para que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones de acuerdo con su capacidad económica.
“Como resultado de estas acciones estimamos que para el cierre de 2026 los ingresos tributarios alcancen 15.4% del Producto Interno Bruto, lo que representa 0.7 puntos porcentuales por encima del nivel observado al inicio de la administración, esto es 776 mil millones de pesos en términos nominales, en dos años sin la necesidad de incrementar los impuestos o realizar una reforma fiscal. Este fortalecimiento de la recaudación permitirá que en 2027 los ingresos totales alcancen 9.2 billones de pesos”, dijo.
Estrategia contra la evasión e infraestructura catastral
El funcionario federal explicó que “para continuar consolidando la solidez de los ingresos, en 2027 avanzaremos en dos frentes. El primero de ellos será facilitar el cumplimiento de las obligaciones y cerrar espacios a la evasión y la elusión fiscal; para ello robusteceremos las herramientas digitales y tecnológicas del Servicio de Administración Tributaria que permiten simplificar trámites, facilitar el cumplimiento y mejorar la fiscalización.
Por otro lado, seguiremos manteniendo la equidad del sistema tributario, evitando que los beneficios y tratamientos fiscales se conviertan en mecanismos de planeación fiscal agresiva que terminen trasladando una mayor carga a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones”, precisó.
Así, resaltó que “para mantener el crecimiento de los ingresos en el futuro necesitamos invertir hoy en mejores sistemas de información.
Por ello, proponemos dos iniciativas que modernizan la infraestructura institucional de nuestro sistema tributario general: la Ley de Economía Digital para avanzar en la estrategia de pagos digitales que ampliará la trazabilidad de las operaciones y favorecerá la formalización, y la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral, que permitirá contar con información más completa, homogénea y actualizada sobre los inmuebles.
Con mejores datos y mejores herramientas se podrá gradualmente reducir espacios de incumplimiento y robustecer la capacidad recaudatoria, particularmente de los gobiernos locales”, añadió.
A pregunta expresa de la senadora panista Mayuli Latifa Martínez, el secretario informó que, por el momento, la Fiscalía General de la República no investiga a Amílcar Olán y, por lo tanto, no se han requerido los servicios de la Unidad de Inteligencia Financiera.