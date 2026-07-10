Cierran carretera en Hidalgo por desbordamiento de laguna tras intensas lluvias

Lluvias registradas en las últimas horas provocaron el incremento del nivel de la laguna ubicada en el municipio de Eloxochitlán, situación que llevó al cierre preventivo de la carretera que comunica el restaurante Ilde con el Cerrito de Tlacotepec para evitar riesgos a la población y a quienes transitan por la zona.

De acuerdo con información de Protección Civil municipal, la restricción permanecerá vigente hasta nuevo aviso, mientras continúan las inspecciones para evaluar las condiciones de la vialidad y determinar el momento en que sea seguro restablecer la circulación.

Personal de la dependencia mantiene un monitoreo constante del comportamiento del cuerpo de agua, debido a que el aumento de su nivel ha comenzado a afectar el tramo carretero, lo que representa un riesgo para los automovilistas.

Reproducir Los reportes técnicos de la dependencia detallan que la restricción vial se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a no intentar cruzar por el área cerrada, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal de emergencia para evitar accidentes. Como vía alterna, se recomendó utilizar la ruta Cerrito de Tlacotepec-Huiloco, mientras se desarrollan las labores de vigilancia y evaluación.