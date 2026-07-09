Lluvia 'desquició' CDMX; dejó severas inundaciones en GAM

Las intensas lluvias registradas la tarde y noche del miércoles provocaron severas inundaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde decenas de viviendas y comercios resultaron afectados, mientras que en toda la Ciudad de México cayeron 29.1 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con autoridades capitalinas.

Las colonias con mayores afectaciones en Gustavo A. Madero fueron Providencia, San Juan de Aragón VI Sección, Juan González Romero, CTM El Risco, CTM Atzacoalco, Pradera, Villas de Aragón, Pueblo de Atzacoalco, Casas Alemán, Villa Hermosa, Constitución de la República y Ferrocarrilera.

Lluvia afectó a la colonia Providencia Alejandro Aguilar

En la colonia Providencia, una de las zonas más afectadas, el nivel del agua ingresó a viviendas, negocios y cocheras. Desde las primeras horas de este jueves, vecinos realizaron labores de achique para intentar rescatar muebles, electrodomésticos y mercancía dañados por la inundación.

Lluvia afectó a la colonia Providencia Alejandro Aguilar

En San Juan de Aragón VI Sección, las autoridades reportaron afectaciones en 10 viviendas y dos establecimientos comerciales. Los inmuebles presentaron tirantes de entre 7 y 8 centímetros, con ingreso de agua principalmente en salas, comedores, cocinas, recámaras, baños y patios.

lluvia Especial

Ante la emergencia, el alcalde Janecarlo Lozano activó el Operativo Tormenta, mediante el despliegue de 300 elementos de Protección Civil, distribuidos en las colonias afectadas.

Las brigadas trabajan con equipos hidroneumáticos, bombas de emergencia y equipo Hércules, además de camiones Vactor y motobombas, para desalojar el agua acumulada y restablecer la movilidad en las zonas inundadas. Las labores iniciaron la noche del miércoles y continuaron durante este jueves bajo la supervisión del propio alcalde.

Lluvia afectó a la colonia Providencia Alejandro Aguilar

“Desde el primer momento estuvimos en las calles atendiendo la emergencia porque nuestra prioridad es proteger a las familias maderenses. No vamos a escatimar recursos para responder con rapidez cada vez que las lluvias pongan en riesgo a nuestros vecinos”, afirmó Janecarlo Lozano.

Además del retiro del agua, las cuadrillas realizaron limpieza de coladeras y rejillas pluviales para facilitar el desalojo de las corrientes y reducir nuevos encharcamientos.

Otras demarcaciones

Las lluvias también ocasionaron afectaciones en otras demarcaciones. En Azcapotzalco, sobre la Cerrada Emiliano Zapata, colonia Santiago Atzacoalco, se reportaron 18 viviendas con tirantes de hasta 80 centímetros. Asimismo, en dos inmuebles ubicados sobre Eduardo Molina, Manzana 45, lotes 20 y 22, el nivel del agua alcanzó aproximadamente 30 centímetros.

En Periférico y Alencastre, colonia Bosque de Chapultepec II Sección, hubo un encharcamiento de 300 metros Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

En Coyoacán, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió un encharcamiento en Ciudad Universitaria, donde realizó el desalojo de agua pluvial en un tramo de aproximadamente mil metros lineales. La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que, al corte de las 07:00 horas, las brigadas habían atendido 70 de los 75 encharcamientos registrados durante la contingencia.

CAYERON 29.1 MILLONES DE METROS CÚBICOS DE LLUVIA

La dependencia detalló que el volumen de precipitación acumulado durante la tarde y noche del miércoles alcanzó 29.1 millones de metros cúbicos en la capital.Los mayores registros pluviométricos se presentaron en las estaciones Coyol, con 58 milímetros; Generadora 101, con 54 milímetros; San Juan de Aragón, con 50.5 milímetros, todas en Gustavo A. Madero; Radiocomunicación, en Benito Juárez, con 53.25 milímetros; San Antonio Periférico, en Álvaro Obregón, con 52 milímetros; y Desierto de los Leones, en Cuajimalpa, con 51.75 milímetros.

Gran Canal con inundación Rodolfo Dorantes

La Segiagua indicó que las brigadas del Operativo Tlaloque 2.0 atendieron durante la noche del miércoles 93 por ciento de los encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Avenida del Imán Ricardo Vitela

Entre las zonas intervenidas destacan calle Tolsá, en la colonia Centro, a la altura de la estación Balderas del Metro, y Paseo de la Reforma, a la altura de Bucareli, donde se formaron espejos de agua de más de mil metros de longitud y hasta 15 centímetros de tirante.

Para la tarde de este jueves, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene activa la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Hasta antes de las 14:00 horas, el radar meteorológico mostraba lluvias de intensidad moderada en Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Xochimilco, además de lluvias ligeras y lloviznas en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc.