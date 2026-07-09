Lluvias dejan daños en 48 viviendas de Tizayuca, Hidalgo

Un total de 48 viviendas resultaron afectadas por la lluvia torrencial reportada en las últimas horas en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, donde se desplegaron alrededor de 100 elementos de distintas dependencias municipales, estatales y federales.

De acuerdo con Protección Civil, la precipitación alcanzó 75 milímetros en apenas 41 minutos, lo que provocó inundaciones y taponamientos, principalmente en Tepojaco y sus alrededores, debido a la sobresaturación del suelo y la acumulación de basura en las calles.

El balance oficial reporta 20 viviendas afectadas en el fraccionamiento Marbella, otras 20 en El Recinto y ocho más en la colonia Loma Bonita.

En Marbella, una vivienda registró pérdida total de bienes materiales tras el derrumbe de una barda y el ingreso de agua, mientras que en El Recinto el nivel del agua alcanzó hasta 1.50 metros.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas, aunque continúan las labores de limpieza, desazolve, retiro de lodo, desinfección y evaluación de daños para otorgar apoyos a las familias afectadas.

Además, en el fraccionamiento Marbella la corriente desprendió alrededor de 170 metros cuadrados de carpeta asfáltica, vialidad que ya fue programada para su rehabilitación.

En las acciones participan Protección Civil, CAAMTH, SEDENA, Guardia Nacional, CONAGUA y dependencias estatales, que permanecerán en la zona hasta restablecer las condiciones de seguridad y movilidad.