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Vecinos ayudan a policías a capturar a presunto ladrón en Nuevo León

Vecinos de la colonia Solidaridad ayudaron a detener a un presunto ladrón que intentó escapar de policías de Fuerza Civil en Monterrey, Nuevo León

Por: Luis Antonio Garza

ladrón
El ladrón detenidoFoto: ABC Noticias

Vecinos de la colonia Solidaridad ayudaron a detener a un presunto ladrón que intentó escapar de policías de Fuerza Civil en Monterrey, Nuevo León

Luego de que se reportara un caso de supuesto robo a negocio en la rotonda de la avenida Cabezada y Luis Donaldo Colosio, oficiales de esta corporación iniciaron la persecución del sospechoso, quien vestía camiseta negra y pantalón de mezclilla color azul.

Inicialmente, el hombre pudo evadir a algunos ciudadanos que intentaron atraparlo, sin embargo, otros tres vecinos del sector se sumaron a la persecución del individuo hasta que lograron derribarlo al suelo, de acuerdo a ABC Noticias

Esto facilitó la detención realizada por los uniformados, quienes llegaron al sitio para hacerse cargo de la situación.

Cerca del lugar, un grupo de personas aplaudieron y celebraron la acción hecha por los ciudadanos, quienes se retiraron del sitio y dejaron todo en manos de las autoridades.

Hasta el momento se desconocen los detalles del presunto robo cometido en la zona, así como los datos del detenido.

Encuentran a una mujer sin vida en Guadalupe. Fue internada en un anexo y encontrada esta madrugada sin vida. No te pierdas Imagen Noticias Monterrey con Brenda Cavazos de lunes a viernes por Imagen Televisión Monterrey.   Síguenos en nuestras redes Instagram: https://www.instagram.com/imagentvmonterrey/ Twitter: https://twitter.com/ImagenTVMTY Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVMTY/ Mantente siempre informado con las noticias sobre los acontecimientos más importantes a nivel nacional con Claudia Ovalle y Brenda Cavazos. ¡Dale like y suscríbete!
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