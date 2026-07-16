Vecinos ayudan a policías a capturar a presunto ladrón en Nuevo León

Vecinos de la colonia Solidaridad ayudaron a detener a un presunto ladrón que intentó escapar de policías de Fuerza Civil en Monterrey, Nuevo León.

Luego de que se reportara un caso de supuesto robo a negocio en la rotonda de la avenida Cabezada y Luis Donaldo Colosio, oficiales de esta corporación iniciaron la persecución del sospechoso, quien vestía camiseta negra y pantalón de mezclilla color azul.

Inicialmente, el hombre pudo evadir a algunos ciudadanos que intentaron atraparlo, sin embargo, otros tres vecinos del sector se sumaron a la persecución del individuo hasta que lograron derribarlo al suelo, de acuerdo a ABC Noticias.

Esto facilitó la detención realizada por los uniformados, quienes llegaron al sitio para hacerse cargo de la situación.

Cerca del lugar, un grupo de personas aplaudieron y celebraron la acción hecha por los ciudadanos, quienes se retiraron del sitio y dejaron todo en manos de las autoridades.

Hasta el momento se desconocen los detalles del presunto robo cometido en la zona, así como los datos del detenido.