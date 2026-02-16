Niño de 10 años recibe balazo en la cabeza; se encuentra grave

Un menor de 10 años se encuentra en estado delicado en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, Tamaulipas, debido a una herida en la cabeza que, según las primeras indagatorias, habría sido ocasionada por un arma de fuego.

La Vocería de Seguridad informó al respecto: “Autoridades atendieron un reporte sobre un menor de edad lesionado, presuntamente por proyectil de arma de fuego, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Ciudad Victoria”.

Y agregó: “El menor fue trasladado para recibir la atención médica correspondiente. Las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer los hechos”.

Vivienda en la que un niño de 10 años fue lesionado en la cabeza con una bala Foto: Alfredo Peña

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron el lunes alrededor de las 15:00 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Las Torres y Avenida Central.

La policía recibió el aviso sobre un niño herido en el interior de una casa, por lo que se trasladó al lugar.

Tras confirmar la versión, solicitó de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia.

Según datos obtenidos, el menor presenta una lesión en la región frontal y su estado de salud es grave.

Hasta el momento, la policía no ha proporcionado detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, ya que mantienen reserva por tratarse de un menor de edad.

En el lugar, se observó que agentes de la Policía Investigadora solicitaron a una mujer que los acompañara, al parecer, para que rinda su declaración y sea incorporada a la carpeta de investigación correspondiente.

Atacan a balazos oficinas de tránsito y fiscalía estatal

Días atrás, hombres armados protagonizaron diversos ataques y enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que alarmaron a los habitantes del sector surponiente de la localidad.

De acuerdo con información de fuentes policiales que pidieron permanecer en el anonimato, los tiroteos iniciaron alrededor de la 01:30 horas en la colonia Expo Fiesta Norte.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el hecho, aunque omitió señalar si los hechos violentos se produjeron entre grupos delictivos o si hubo enfrentamientos con elementos policiales. Por otra parte, las mismas fuentes confirmaron un ataque armado contra las oficinas de Tránsito municipal, ubicadas en esa misma colonia.

A través de fotografías difundidas en redes sociales se aprecian múltiples impactos de bala de grueso calibre en las fachadas, aunque hasta el momento se desconoce el número exacto de disparos que recibieron las paredes. Algunas patrullas fueron alcanzadas por las balas.

Además de la oficinas de Tránsito municipal, la sede de la Fiscalía General Regional pertenecientes a la misma fiscalía estatal también fueron tiroteadas. Vehículos que estaban en el estacionamiento también resultaron con impactos de bala.

Persecuciones y balaceras en Matamoros

Una serie de persecuciones y detonaciones de arma de fuego ocurrieron minutos después en colonias vecinas como Expofiesta Sur, Sección 16, Voluntad y Trabajo, Abelardo de la Torre, Lomas de San Juan, Villas Las Torres y Ampliación Solidaridad.

Algunos vecinos denunciaron haber quedado en medio del fuego cruzado entre camionetas tripuladas por civiles. "Acabo de pasar lo peor de mi vida", escribió la usuaria Ceci Torres en su cuenta de Facebook.

Detrás de mí, en el camino a mi casa, dos camionetas se estaban balaceando a tres metros de nosotros; poncharon porque venían detrás. Quisimos meternos a un Oxxo para resguardarnos mi esposo y yo, ya que la balacera fue literalmente enfrente de nosotros, pero la señora del Oxxo nos dijo que no podía abrir ni dejarnos pasar", denunció.

Vecinos de otras colonias aseguraron haber visto varios drones sobrevolar las calles, aunque desconocían si pertenecían a las autoridades o eran operados por grupos delictivos.

Matamoros es una ciudad industrial donde la mayor parte de la actividad laboral se concentra en maquiladoras, por lo que muchos ciudadanos fueron sorprendidos por los hechos cuando salían de su turno nocturno.

Con sus teléfonos celulares, habitantes de Matamoros grabaron las ráfagas de disparos de armas de alto poder. Cerca de las cinco de la mañana, la situación se tranquilizó. Hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún informe oficial sobre lo ocurrido en Matamoros. Dicha ciudad es bastión del Cártel del Golfo y colinda con la ciudad estadunidense de Brownsville, Texas.

jcp