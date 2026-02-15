Defensa asegura arsenal en Namiquipa; no hubo detenidos

Un arsenal de 21 armas de fuego, 19 largas y dos cortas, fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, sin que se reportaran personas detenidas, durante un operativo realizado en Namiquipa, Chihuahua, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La dependencia detalló que su personal realizaba labores de patrullaje en apoyo a la Policía Estatal, el pasado sábado 14 de febrero, en ese municipio.

Sin precisar el lugar, se indicó que el personal asignado a la 11 Región Militar y a la Quinta Zona Militar detectó y aseguró el arsenal consistente en las 19 armas de fuego y un aditamento lanzagranadas.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica. Cuartoscuro

Además, se aseguraron ocho granadas; 128 cargadores y 5 mil 839 cartuchos de diferentes calibres; así como 16 vehículos y equipo táctico diverso.

La Defensa agregó que todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

Indicó que el operativo se realizó con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad chihuahuense.

fdm