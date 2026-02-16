México y Canadá trabajan en Plan de Acción para reforzar relación económica 

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que será en el segundo semestre cuando se presente el Plan de Acción entre México y Canadá con el cual buscarán fortalecer su relación bilateral hacia futuro.

Señaló que hay áreas donde ambos países pueden trabajar conjuntamente como minerales críticos, infraestructura, inversiones en puertos, seguridad en las cadenas de suministro, inteligencia artificial, farmacéutica, oportunidades para jóvenes de ambas naciones, etcétera.

Canadá es un aliado, un socio muy confiable para México, nos ha ido muy bien en economía, en inversión, en comercio y bueno, lo vamos a hacer crecer. El objetivo es aumentar el nivel de inversión y de comercio porque nos conviene a los dos países. Es para la seguridad de los dos países”, dijo tras la reunión con una delegación de más de 300 empresas canadienses.

Agregó que en los últimos 30 años, el comercio entre las dos naciones ha crecido 12 veces. Al respecto del sector minero, el titular de la Secretaría de Economía, mencionó que Canadá tiene mucha experiencia y tecnología como en los procesos de refinación donde “sí tienen una ventaja muy grande”.

Adelantó que una empresa mexicana está por concretar una inversión importante en la zona de Quebec. “Ya no sólo es inversión canadiense en México sino empieza a ser mexicana en Canadá, por primera vez en la historia”.

Ebrard indicó que el acercamiento que se busca con Canadá no es una respuesta a las políticas de Donald Trump sino a la posibilidad de aumentar el nivel de inversión y comercial entre los dos países.

Seguridad

Por su parte, Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable de Comercio Canadá-Estados Unidos, señaló que es fundamental que ambos países fortalezcan la relación de sus agencias de seguridad y sus organizaciones militares.

Me siento muy alentado por las reuniones conjuntas que ha habido entre líderes militares de ambos países y autoridades policiales para asegurar que compartimos información. Si queremos que la inversión y la actividad empresarial sigan creciendo es importante que el sector privado vea que los gobiernos también están trabajando en prioridades como estas”.

Le Blanc detalló que durante esta misión comercial bilateral lo acompañan más de 240 organizaciones y más de 370 líderes empresariales de todo Canadá, que representan a las diez provincias y a un territorio.

“El increíble nivel de interés que ha generado esta misión comercial es testimonio del compromiso de Canadá con una alianza renovada y sostenida con México. De hecho después de más de 80 años de relaciones diplomáticas entre ambos, hoy contamos con una de las relaciones más sólidas del mundo. Gracias al TLCAN y a su predecesor el USMCA, México y Canadá se han convertido en socios fundamentales dentro de la economía norteamericana integrada”, apuntó.

Como parte del evento también se firmó un Memorando de Entendimiento entre el Business Council of Canada y el Consejo Coordinador Empresarial de México.

«pev»