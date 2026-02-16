Se estrena Imagen Noticias 5:30: una propuesta dinámica y versátil

Este 16 de febrero fue un día histórico para Imagen Televisión con el estreno de "Imagen Noticias 5:30", un nuevo espacio informativo que busca revolucionar la forma en que se empieza el día, conducido por tres mujeres talentosas, como son Marlene Stahl, Brisseida Moya y Nuria Gil, este noticiero promete informar de manera cercana y empática.

Esta nueva propuesta se enfoca en cubrir lo que sucede en las principales ciudades del país, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con información sobre tráfico, clima y tendencias. Todo esto lo convierte en un espacio fresco, matutino y enfocado en la vida diaria de la gente.

Con secciones que generan debate como “Tres Miradas”, las tres conductoras ofrecen una perspectiva diferente para cada hecho que se registra en nuestro país y el mundo. Asimismo, con la Mirada Urbana, se ofrece una muestra de lo que sucedió por la noche en las principales ciudades de México. Finalmente, en la sección ¿Usted qué haría? Se da una probada de situaciones reales que pusieron en jaque a sus protagonistas.

¿Quiénes son las conductoras?

Marlene Stahl, Brisseida Moya y Nuria Gil, tres mujeres con estilos distintos pero un mismo objetivo: informar de forma cercana a la audiencia. Marlene Stahl ha colaborado en programas como "De Primera Mano" y "Qué Chulada", es conocida por su carisma y versatilidad en la pantalla; Brisseida Moya es originaria de Monterrey y ha destacado por su enfoque en la información local y nacional. Mientras que Nuria Gil destaca por su pasión y energía. Todas ellas brindarán información dinámica y útil para los espectadores.

Marlene Stahl durante una emisión de “Imagen Noticias 5:30” en el estudio de Imagen Televisión. Excélsior

Dinamismo en Televisión y en la red

Imagen Noticias 5:30 se estrenó en televisión abierta y también en redes sociales, los internautas podrán encontrar toda la información de este programa a través de X, con el usuario @imagen530; en Instagram se puede encontrar bajo el nombre imagennoticias530, mientras que en Tiktok @imagennoticias530.

¿Dónde puedo ver Imagen Noticias 5:30?

Imagen Noticias 5:30 se puede ver de lunes a viernes a las 05:30 horas a través del canal 3.1 de televisión abierta, así como en el 3 de Izzi y Totalplay, el 103 en Dish, Sky y Megacable