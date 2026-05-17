Chihuahua se moviliza por la paz y la soberanía: Ariadna Montiel

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó la participación de miles de personas en Chihuahua, quienes marcharon para expresar su respaldo a la paz, la seguridad y la defensa de la soberanía nacional.

A través de sus redes sociales, la funcionaria federal aseguró que la movilización se realizó con “dignidad, orgullo y amor por México”, y subrayó que en ella participaron mujeres, hombres y familias completas.

“El pueblo de Chihuahua marchó con dignidad, orgullo y amor por México. Mujeres, hombres y familias enteras alzaron la voz por la paz, la seguridad y la defensa de nuestra soberanía”, escribió.

Montiel Reyes afirmó que este tipo de expresiones ciudadanas reflejan la fortaleza de la organización popular y permiten que continúe avanzando el proyecto de la Cuarta Transformación en todo el país.

“Porque cuando el pueblo se organiza, la esperanza de la Transformación sigue avanzando desde el territorio”, añadió.

La publicación fue acompañada con las etiquetas #HumanismoMexicano y #PrimeroLosPobres, lemas con los que el gobierno federal y Morena identifican su política social y su proyecto político.