José María “Chema” Tapia Franco concretó su registro como aspirante a la candidatura de Morena, por la presidencia municipal de Querétaro.

Tapia Franco señaló que basa su aspiración en los resultados obtenidos durante el proceso electoral de 2024, en dicha contienda, obtuvo 205 mil 231 sufragios, equivalentes al 40.1% de la votación, frente a los 252 mil 293 votos registrados por el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Fernando Macías, lo que representó una diferencia de 9.7 puntos porcentuales entre ambos contendientes.

En el marco del actual proceso interno, el aspirante realiza recorridos en barrios y colonias de la capital queretana para dialogar con los habitantes sobre temas relacionados con la seguridad, la movilidad y los servicios públicos.

Tapia recordó que cuenta con experiencia tanto en el ámbito empresarial, como en diversos cargos dentro del sector público.

“Voy a seguir respaldando a nuestro movimiento, voy a seguir recorriendo las calles, escuchando a la gente y, sobre todo, voy a seguir trabajando con nuestro pueblo”, señaló.

Asimismo, ha manifestado su intención de promover la unidad interna en el movimiento y expresó su respaldo a Santiago Nieto como coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación en la entidad.