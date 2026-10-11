Centro Federal de Conciliación acompañará consulta salarial de trabajadores del IMSS

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) acompañará este miércoles 14 de octubre la consulta convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la que los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) votarán sobre la revisión salarial aprobada por el Congreso Nacional del sindicato.

El organismo informó que personal del CFCRL estará presente durante la jornada para contribuir a que el proceso se desarrolle de manera libre, transparente y democrática, en el marco de sus atribuciones en materia de democracia y libertad sindical.

La consulta se realizará mediante voto personal, libre, directo y secreto, con el objetivo de garantizar que las personas trabajadoras puedan expresar su decisión sin presiones y con respeto a su voluntad.

El CFCRL señaló que su acompañamiento busca brindar certeza al ejercicio de participación sindical, conforme a los principios establecidos en la legislación laboral.

El organismo reiteró que la democracia y la libertad sindical se sustentan en el derecho de las personas trabajadoras a participar y decidir sobre los asuntos que les corresponden mediante procedimientos que garanticen la libre expresión de su voluntad.