Exfiscal de Chihuahua pide apoyo a legisladores panistas; "no cometí ningún delito”

A través de una carta difundida en Internet, el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, pidió el apoyo de los diputados y senadores panistas para que su proceso se apegue a la ley y al debido proceso ya que no ha cometido ningún delito.

La carta fue difundida este lunes y en ella el exfiscal lamenta las acusaciones qué en su contra ha hecho la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, "lamento hoy que la gobernadora de mi estado haya hecho declaraciones que considero desafortunados y que faltan gravemente a la verdad".

El exfiscal recordó que la dirigencia nacional del PAN, expresidentes del partido y ex jefes del Ejecutivo federal se movilizaron para defender a la mandataria estatal cuando fue señalada por el mismo asunto.

“Humildemente, quiero que se respondan un par de preguntas, lo que está pasando conmigo ¿es justicia o abuso de poder?” indicó.

También afirmó que es inocente de todos los cargos que se le imputan. “No cometí ningún delito y sé que lo que hice fue correcto. Lo dije en mi último video y lo reitero: lo volvería a hacer. Eso no es una admisión de culpa. No soy culpable de los delitos que se me quieren imputar, aseguró el exfuncionario. César “N” se encuentra preso en El Altiplano acusado del delito de traición a la patria.

Jáuregui asegura que hizo lo correcto y rechaza las acusaciones en su contra en un mensaje dirigido a legisladores de su partido. Foto: Especial.

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