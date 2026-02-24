Otros dos buques mexicanos salen de Veracruz rumbo a Cuba con ayuda humanitaria

Este martes salieron del puerto de Veracruz dos nuevos buques de la Secretaría de Marina Armada de México rumbo a Cuba con mil 193 toneladas de ayuda humanitaria.

Se trata de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan y Huasteco, que llevan víveres destinados a la población civil de la isla consistentes en frijol y leche en polvo, los cuales suman mil 078 toneladas.

Mientras que la carga del buque ARM Huasteco consta de 92 toneladas de frijol más 23 toneladas de alimentos varios.

La cancillería informó que 23 toneladas de ayuda humanitaria fue entregada por distintas organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México en el centro de acopio instalado en el Centro Histórico que corresponde a una primera entrega.

“El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba”

“Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, así en los últimos meses se han enviado ayuda a distintos países que han requerido de nuestro apoyo frente a los incendios en California, EU y en Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente”, detalló.

La dependencia estimó que los buques arribaran a suelo cubano el próximo sábado 28 de febrero.

En ese lugar los 350 elementos navales procederán al desembarque de la carga haciendo uso de una grúa y cinco montacargas.

