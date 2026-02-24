Atacan a balazos, otra vez, al director de Seguridad Pública en San Jerónimo, Guerrero

La tarde de este martes, cuando circulaba sobre la carretera hacia la comunidad Arenal de Álvarez, en Guerrero, fue agredido a balazos el director de Seguridad Pública del municipio de San Jerónimo, Yosdin Jacobo Gil Huitz.

Testigos informaron que cuando circulaba cerca de la primaria de Arenal de Abarca, le dio alcance una motocicleta y desde ahí le dispararon, saliendo ileso el secretario de Seguridad Publica.

Este hecho provocó una intensa movilización policiaca de los tres niveles de gobierno, sin que se lograra encontrar a los agresores.

Con esta son dos agresiones a balazos las que ha enfrentado el funcionario en lo que va del 2026 y en las dos ha salido ileso. La anterior fue el pasado 24 de enero en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de Santa Rosa.

El funcionario viaja en una camioneta blindada y eso ha evitado que resulte herido en los ataques en su contra. Aparte de que siempre tiene puesto un chaleco antibalas.

No se reportan peonas lesionadas por lo ocurrido.

Asesinan a exdirigente del PRI

A principios del mes de febrero, fue asesinado a balazos el exdirigente del PRI en el municipio de Azoyú, Humberto Quezada Justo, quien era director de una escuela en ese municipio de la Costa Chica, en Guerrero.

El atentado ocurrió cuando el maestro se dirigía a su escuela en la carretera que va a Azoyu a la altura de la comunidad de la Crucita, en el trayecto ocurrió el ataque.

El profesor era director de la escuela primaria Benito Juárez que se encuentra en la comunidad de Zapotitlan De la Fuente.

El exdirigente del PRI ejecutado era primo del actual alcalde, Luis Justo Bautista. En abril del 2025, el padre del alcalde, Luis Justo Herrera, fue asesinado a balazos en su rancho "Los dos potrillos".

El dirigente estatal del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, publicó una esquela dando el pésame a la familia y lamentó lo ocurrido.

Otras muertes de figuras de la política en Guerrero

En noviembre del 2025, fue ejecutado a balazos a Neftalí Adame García, dirigente local de la CTM en Marquelia, Guerrero, quien además era hijo del exalcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván.

El reporte de la policía detalla que Neftalí Adame estaba en una tienda de autoservicio, acompañados de sus hijos en pleno centro de la ciudad, cuando hombres armados se le acercaron y le dispararon en la cabeza.

El cuerpo del hombre asesinado fue llevado a su casa por sus familiares.

A penas el pasado 8 de septiembre, Neftalí Adame García había tomado posesión como líder de la sección 110 de la CTM en Marquelia, Región de la Costa Chica de Guerrero.

Mientras que en agosto fue hallada muerta la excandidata de Morena por Zitlala, Guerrero, Lidia Tehuitzin Guillermo, en la carretera a Mártires de Cuilapa.

De acuerdo con el reporte policiaco, el cuerpo de Lidia Tehuitzin estaba debajo de su auto, sin que presentara ninguna herida, En el lugar también estaba el cuerpo de su esposo.

El vehículo supuestamente accidentado fue encontrado en el tramo de las localidades de Zotoltitlán y la Esperanza, en el municipio de Mártires de Cuilapa, en el mismo lugar donde en el mes de abril fue encontrado el cuerpo del exalcalde Priista de Zitlala, Roberto Zapoteco, y su chofer.

De acuerdo con versiones de familiares de la excandidata, Lidia Tehuitzin salió con su esposo el lunes y ya no se supo nada de ellos.

Ella pertenece al mismo grupo político del dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona.

En junio, igual del 2025, fue asesinado a balazos en Acapulco el dirigente de la Sección 19 del Sindicato Único de Servidores públicos del Estado de Guerrero, Humberto Liza Pérez, en el ataque su chofer resulto herido.

Los hechos ocurrieron en la parte alta de la avenida Niños Héroes, en la colonia Progreso, a 200 metros de la Coordinación General de la Zona Sur de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Testigos señalan que unos hombres, a bordo de una motocicleta, comenzaron a dispararles mientras circulaban. El conductor, al resultar herido, perdió el control del vehículo y se impactó contra una barda.

En el lugar murió el líder sindical y su conductor herido salió para acudir a un hospital y recibir atención médica.

Esta vez era la segunda ocasión que Humberto Liza era dirigente de esa sección, la cual en su mayoría está formada por trabajadores de Saneamiento Básico del Ayuntamiento.

Este hecho provocó una intensa movilización policíaca municipal, estatal y federal en el lugar. Al conocer lo ocurrido, el Ayuntamiento de Acapulco condenó los hechos y pidió a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Sin embargo, este no es el único ataque que ha ocurrido contra dirigentes sindicales de esa sección. El 20 de enero del 2022 hombres armados dispararon contra el secretario General, Mario Alonso Quevedo, quien resultó herido y dos de sus acompañantes también tuvieron lesiones.

El 6 de diciembre del 2013, el dirigente de esa misma sección fue asesinado dentro de su vehículo, muy cerca de su casa en la colonia Postal, dejando los agresores una cartulina.

jcp