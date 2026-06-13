Ricardo Aldana recorre el país para escuchar a su base trabajadora rumbo a la Revisión Salarial 2026

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana Prieto, mantiene una intensa gira nacional por las 36 secciones que integran la organización, con el objetivo de escuchar de primera mano a las y los trabajadores petroleros y construir, desde la participación de la base, el pliego petitorio que será presentado a la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte de la Revisión Salarial 2026.

Durante las últimas semanas se han realizado asambleas en distintas regiones estratégicas del país, en las que miles de trabajadoras y trabajadores han participado activamente en la discusión y aprobación de las propuestas que conformarán la agenda sindical para el próximo proceso de negociación.

La gira es primordial para la agenda que Ricardo Aldana Prieto ha venido impulsando en su administración sobre la importancia del bienestar de quienes forman esta base trabajadora y su papel primordial en el desarrollo energético. Este ejercicio representa uno de los programas de consulta y diálogo interno más amplios de la organización, al colocar en el centro de las decisiones a quienes diariamente contribuyen al funcionamiento de la industria energética nacional.

A través de estas asambleas, las y los trabajadores han expresado sus inquietudes, prioridades y expectativas respecto a temas fundamentales como la revisión salarial, las condiciones laborales, la seguridad en los centros de trabajo, el fortalecimiento de los servicios médicos y la protección de los derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Además de la aprobación del pliego de peticiones, en diversas secciones se han desarrollado ejercicios de rendición de cuentas y conformación de los comités de huelga, fortaleciendo los principios de transparencia, participación y vida democrática que distinguen a la organización sindical.

La respuesta de la base trabajadora ha sido contundente. En cada una de las asambleas se ha refrendado el respaldo a una estrategia sindical construida desde el diálogo permanente con las y los trabajadores, quienes han demostrado que la unidad sigue siendo uno de los principales activos del sindicato.

Durante los encuentros, Ricardo Aldana Prieto ha reiterado que el STPRM reconoce la importancia de una empresa fuerte y competitiva para el futuro energético del país, pero ha subrayado que el bienestar, la seguridad y el desarrollo de las familias petroleras seguirán siendo la prioridad de la organización.

La Revisión Salarial 2026 es una demostración de que el STPRM ejerce su representación con democracia y transparencia. En cada asamblea confirmamos que la unidad de la familia petrolera es el activo más valioso que tiene este sindicato", subrayó el dirigente.

La gira nacional también ha permitido fortalecer el vínculo directo entre la dirigencia y la base trabajadora, generando espacios de diálogo abiertos en los que las y los petroleros pueden expresar sus necesidades y propuestas de manera directa.

Con este proceso, el STPRM avanza hacia la Revisión Salarial 2026 respaldado por la participación de miles de trabajadoras y trabajadores que, desde cada sección sindical, contribuyen a definir las prioridades de una organización que reconoce en su capital humano su principal fortaleza.

Por ello, la voz de las y los trabajadores continúa siendo el eje central de las decisiones que marcarán el futuro de la organización sindical y de las familias petroleras de todo el país. El STPRM representa el sindicato más grande de trabajadores de la industria energética mexicana y es el interlocutor central en las negociaciones colectivas con Petróleos Mexicanos. La Revisión Salarial 2026 representa un ejercicio de democracia sindical y transparencia institucional.