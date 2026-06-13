Aumenta ISSSTE capacidad hospitalaria y médica para atender cáncer de próstata

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora cada 11 de junio, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo de Martí Batres, llamó a los derechohabientes a realizarse estudios de detección oportuna, con el fin de prevenir y atender de manera temprana esta enfermedad.

El urólogo del Hospital Regional de Puebla del ISSSTE, Israel Arellano, destacó que se ha fortalecido la capacidad para atender el cáncer de próstata mediante la realización de prostatectomías radicales laparoscópicas, procedimiento mínimamente invasivo que consiste en la extirpación de la glándula prostática y las vesículas seminales.

El ISSSTE fortaleció su capacidad hospitalaria para atender cáncer de próstata con cirugías laparoscópicas, destacando la importancia de la detección temprana. Especial

Señaló que actualmente se efectúan entre cinco y seis intervenciones de este tipo al mes, con resultados favorables para los pacientes.

Tenemos un caso de éxito, es de un paciente de 60 años que desde los 55 años se realizaba su examen de antígeno, el año pasado salió con una cifra de 5.9, algo elevada y que generaba sospecha.

Se le inició el protocolo, además de eso le pedimos una resonancia magnética y realizamos una biopsia. Se comprobó que tenía cáncer de próstata. Le hicimos la prostatectomía radical laparoscópica y 48 horas después se dio de alta”, describió.

Agregó que la evolución favorable de esta persona fue posible gracias al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y del equipamiento médico.

El ISSSTE fortaleció su capacidad hospitalaria para atender cáncer de próstata con cirugías laparoscópicas, destacando la importancia de la detección temprana. Especial

Asimismo, reconoció al equipo multidisciplinario integrado por dos médicos cirujanos, un urólogo, un anestesiólogo y dos enfermeras.

Antes la cirugía era abierta. Las gestiones lograron que la laparoscopía se pudiera utilizar y a más de un año ya se están haciendo en el hospital de forma rutinaria”, indicó.

El doctor Israel Arellano agregó que el paciente evolucionó muy bien, las molestias son mínimas, la herida cicatrizó bien, y se le retiró la sonda a los 14 días.