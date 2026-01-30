CCH inicia proceso para designar a director; periodo 2026-2030

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició el proceso para la designación del nuevo director o directora general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) para el periodo 2026-2030, en un contexto marcado por meses de planteles cerrados, paros y conflictos internos en el subsistema de bachillerato.

De acuerdo con la convocatoria publicada este 29 de enero, el procedimiento se realizará mediante un proceso de auscultación a la comunidad universitaria. Será el rector Leonardo Lomelí Vanegas quien formule una terna, misma que deberá ser aprobada por el Consejo Técnico del CCH y enviada posteriormente a la Junta de Gobierno para la designación final.

La Secretaría General de la UNAM informó que académicos, estudiantes y trabajadores podrán proponer candidaturas de universitarias y universitarios que cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto General, y que las propuestas podrán enviarse hasta el 13 de febrero a las 13:00 horas.

A las personas consideradas se les solicitará su anuencia para hacer público su programa de trabajo, como parte del proceso de consulta.

El inicio de este procedimiento ocurre tras un periodo de interrupciones académicas, paros estudiantiles y cierre de planteles, que han afectado de manera directa la operación del CCH y el desarrollo del ciclo escolar en distintos planteles.

El retorno

2. El plantel Sur del Colegio de Ciencias y Humanidades informó que el semestre 2026-2 iniciará de manera presencial el próximo 3 de febrero, tras 133 días sin actividades presenciales luego del asesinato ocurrido el 22 de septiembre dentro del plantel.

3. La Dirección del plantel señaló que el regreso se realizará con nuevos controles de acceso, botones de emergencia, luminarias y brigadas universitarias.