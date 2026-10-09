Caen 10 integrantes de célula delictiva tras cateos en Michoacán

Un despliegue simultáneo de fuerzas federales en tres municipios de Michoacán dejó 10 personas detenidas y el aseguramiento de armas, municiones, droga y dispositivos electrónicos, como parte de las acciones para desarticular una célula delictiva vinculada con el robo de transporte de carga y la privación ilegal de la libertad.

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron 12 órdenes de cateo en distintos inmuebles ubicados en Uruapan, Pátzcuaro y Morelia.

Las intervenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación, mediante los cuales las autoridades federales identificaron domicilios y zonas de movilidad utilizadas presuntamente por integrantes del grupo criminal.

Detenidos Michoacán Foto: Especial

Con los indicios recabados, el Ministerio Público solicitó a un juez de Control las órdenes judiciales para ingresar a los inmuebles. Una vez autorizadas, las corporaciones desplegaron un operativo coordinado para intervenir de manera simultánea los puntos identificados.

Durante las acciones fueron capturadas 10 personas, quedaron bajo resguardo cuatro armas de fuego, además de cargadores, municiones, diversas dosis de droga y dispositivos electrónicos que serán analizados como parte de las investigaciones.

El despliegue derivó también en un enfrentamiento, en el que dos elementos de la SSPC resultaron lesionados por impactos de arma de fuego. Personal de sanidad de Marina les proporcionó los primeros auxilios, posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

Detenidos Michoacán Foto: Especial

Los detenidos fueron identificados como:

María

José

Teresa

Marco

Andrés

Jorge

Fernando

Ever

Urix

Edgar

Tras concluir los cateos, a las 10 personas capturadas se les informaron sus derechos y, junto con las armas, droga y demás objetos asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal.

La representación social continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica de los detenidos.