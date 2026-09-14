Catean residencia ligada a ‘El Señor de los Lamborghinis’ en Hidalgo

Un operativo de autoridades federales se llevó a cabo en el fraccionamiento La Toscana en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, donde se realizó un cateo en un inmueble como parte de una investigación ministerial.

En la diligencia participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes mantuvieron presencia en el sector durante el desarrollo del procedimiento.

De manera extraoficial, el inmueble intervenido estaría relacionado con personas cercanas a Justo Aurelio Rivera Parrazales, identificado públicamente con el alias de “El Señor de los Lamborghinis”, detenido semanas atrás en Yucatán y sujeto a investigaciones de carácter federal.

El nombre de Rivera Parrazales tomó relevancia tras su detención y por el aseguramiento reportado de vehículos de alta gama, hechos que forman parte de las indagatorias de las autoridades.

Respecto al cateo en Tulancingo, versiones sobre el operativo señalan que fueron asegurados automóviles y documentación que podrían ser incorporados a la investigación.

No obstante, hasta el momento no existe información oficial que precise la naturaleza de los indicios localizados ni confirme una relación jurídica de los propietarios del inmueble con los hechos investigados.

Tras concluir la diligencia, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades. Tampoco se ha informado oficialmente sobre personas detenidas durante el procedimiento.

El despliegue generó expectación entre residentes del fraccionamiento, debido a la presencia de elementos de distintas corporaciones federales.

La FGR no ha emitido, hasta el momento, un comunicado con detalles sobre el objetivo del cateo.

Se prevé que conforme avance la investigación puedan darse a conocer mayores datos sobre el procedimiento y los indicios asegurados.