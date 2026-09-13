Cae sujeto ligado a ola de robos a tiendas en Hidalgo y Edomex

Un hombre de 26 años fue detenido durante un operativo preventivo en Tepeapulco, luego de que autoridades lo identificaran como probable involucrado en una serie de asaltos registrados en tiendas de conveniencia de Hidalgo y el Estado de México.

La intervención ocurrió mientras elementos de la Policía Estatal, en coordinación con corporaciones municipales, realizaban labores de vigilancia. Los agentes detectaron al sospechoso y, ante su comportamiento evasivo, decidieron realizar una revisión.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que, a partir de las investigaciones, existen indicios que relacionan al detenido, identificado con las iniciales M. A. V. M., con al menos siete robos cometidos en ambas entidades.

Durante el aseguramiento, los policías localizaron una réplica de arma corta, además de 120 dosis de una sustancia con características similares a la mariguana y otras 43 presuntamente correspondientes a cristal.

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También fueron asegurados cinco teléfonos celulares, dos carteras y una motocicleta cuyos medios de identificación presentaban aparentes irregularidades.

El individuo y los objetos encontrados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las indagatorias para establecer su posible responsabilidad en los hechos.

La dependencia estatal exhortó a posibles víctimas o personas que cuenten con información relacionada con el detenido a presentar la denuncia correspondiente o comunicarse de manera anónima al número 089.