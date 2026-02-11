Casos de miasis en humanos por gusano barenador aumentan a 141

México ya sumó 141 casos de miasis en humanos por gusano barrenador (Cochliomyia Hominivorax), debido a que en la última semana se confirmaron 6 pacientes.

Esta contabilización realizada por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), inició en abril del 2025, cuando se notificó que en Chiapas, una mujer de 77 años de edad tenía la enfermedad.

¿CUÁLES SON LAS ENTIDADES AFECTADAS?

En su último boletín epidemiológico con corte al 6 de febrero, la dependencia federal informó que los casos están distribuidos en 8 entidades del país.

Con 103, la entidad Chiapaneca continúo encabezando la lista.

Le siguieron:

-Yucatán con 16

-Quintana Roo con 6

-Oaxaca con 6

-Campeche con 4

-Tabasco con 2

-Veracruz con 2

-Guerrero con 2

HOMBRES SON LOS MÁS AFECTADOS

De acuerdo al Panorama Epidemiológico de Miasis por C. hominivorax en humanos 2025, la Secretaría de Salud señaló que del total de casos confirmados el 72 % correspondió a población rural, mientras que el 28 % a población urbana

En cuanto al género, los hombres representaron el 76 % de todos los pacientes.

Por grupo de edad, los mayores de 60 años concentraron el 55 % de casos confirmados y la edad promedio fue de 55 años en un rango de 12 a 90 años.

5 PACIENTES MUEREN POR COMPLICACIONES

Durante la semana epidemiológica 04 de 2026, no se reportaron muertes de personas con miasis en humanos por gusano barrenador.

Por lo anterior, la cifra de fallecimientos se mantuvo en un total de 5, -cuatro en Chiapas y uno en Campeche-, desde el mes noviembre del año pasado que ocurrió el último deceso.

Al respecto, la Secretaría de Salud, reiteró que las defunciones no fueron directamente ocasionadas por esta infestación parasitaria, sino por las comorbilidades de los pacientes que tenían con anterioridad.