Caso Taddei alcanza al OPLE Veracruz

La controversia por las empresas señaladas tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzó al OPLE Veracruz.

Luis Fernando Reyes Rocha, secretario ejecutivo del organismo, aparece por nombre en un registro de 2021 como apoderado de Cajas Graf S.A. de C.V., empresa proveedora de material electoral bajo escrutinio.

El funcionario negó categóricamente haber firmado o tramitado ese poder y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posible suplantación de identidad y falsificación de firma.

El antecedente resulta relevante por la trayectoria del funcionario: en 2021 se encontraba en la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y fue hasta enero de 2023 cuando asumió la Secretaría Ejecutiva del OPLE.

Luis Fernando Reyes Rocha sostuvo que desde su llegada ninguna de las empresas cuestionadas ha obtenido contratos o adjudicaciones del organismo electoral.

Cajas Graf, sin embargo, sí fue proveedora del OPLE en administraciones anteriores, con contrataciones registradas en 2017, 2018 y 2021.