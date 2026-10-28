PAN pone la mira en Talleres Gráficos: denuncia contratos por 278 mdp ligados al “clan Taddei”

Los tentáculos de la presunta corrupción que se atribuye a la expresidenta consejera, Guadalupe Taddei, habrían rebasado al Instituto Nacional Electoral (INE) para llegar hasta Talleres Gráficos de México, donde tres empresas acumularon 32 contratos por 278 millones 300 mil 277 pesos entre 2018 y 2021, señaló la diputada federal del PAN, Paulina Rubio.

La legisladora exigió auditar a la empresa pública y revisar las contrataciones de toda la Administración Pública federal para identificar si Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Corporativo Zeg, de Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas, presuntamente ligados a Taddei, recibieron más recursos públicos en otras dependencias.

Rubio Fernández afirmó que las compañías también son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera ante una posible simulación de competencia en procedimientos vinculados con el INE.

Sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar si hubo irregularidades y, en su caso, establecer responsabilidades.

“Los tentáculos de la corrupción de Guadalupe Taddei y Morena no solo alcanzaron al INE, sino también llegaron a los organismos públicos locales electorales y a Talleres Gráficos de México”, acusó la diputada panista.

Ante ello, pidió rastrear los contratos de las tres firmas en dependencias federales y gobiernos estatales y municipales, ante la posibilidad de que el esquema de negocios señalado por su partido se haya extendido a otras instituciones.

“Ya sabemos que se incrustó en el INE, en organismos electorales estatales, ahora en Talleres Gráficos; queremos saber a dónde más hay este tipo de contratos, ya sea en lo estatal o municipal, con gobernadores o alcaldes”, sostuvo.