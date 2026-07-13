Caso Roxana Guzmán exhibe fallas en búsqueda inmediata, advierte especialista

La desaparición de personas en México requiere una estrategia centrada en fortalecer las capacidades de investigación y no únicamente en la creación de nuevas instituciones, consideró la especialista en derecho penal María Fernanda Buergo Gómez.

Al analizar el caso de la periodista Roxana Guzmán, la penalista señaló que este tipo de hechos evidencia la necesidad de revisar la forma en que operan las fiscalías y los protocolos de búsqueda inmediata.

Explicó que, aunque existen fiscalías especializadas, el principal desafío continúa siendo la falta de presupuesto para dotarlas de tecnología, personal capacitado e infraestructura suficiente que permita actuar desde los primeros minutos posteriores a una denuncia.

La solución no pasa por abrir más oficinas, sino por fortalecer las que ya existen", sostuvo la penalista.

María Fernanda Buergo afirmó que herramientas como sistemas de videovigilancia, geolocalización, inteligencia e intercambio oportuno de información pueden incrementar las posibilidades de localizar a una persona desaparecida y mejorar la integración de las investigaciones.

La especialista recordó que México enfrentó una situación similar con el secuestro durante las décadas de 1990 y 2000, cuando el fortalecimiento de las capacidades de investigación, la profesionalización de las autoridades y la inversión en inteligencia contribuyeron a reducir ese delito.

A su juicio, una estrategia similar podría aplicarse para atender la crisis de desapariciones.

También consideró indispensable garantizar que todas las denuncias activen protocolos de búsqueda inmediata, sin periodos de espera, ya que las primeras horas representan una etapa determinante para la localización de las víctimas.

María Fernanda Buergo es maestra en Derecho Procesal Penal, especialista en derecho penal y amparo penal.

En 2025, su despacho fue galardonado con el reconocimiento Firma Revelación Penal del Año.