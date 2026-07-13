Caso Mónica Briseth: “Ese cobarde me arrebato a mi mejor amiga”

Una amiga cercana de Mónica Briseth Macías Vallejo publicó un mensaje en redes sociales dirigido al presunto responsable de su muerte, caso que causó conmoción en Nuevo León.

Identificada como “Sintiiah Aurieh”, esta joven escribió un texto en Facebook en donde dejó en claro la tristeza que la agobia a raíz del deceso de su amiga. Al mismo tiempo dirigió un mensaje a quien es investigado como principal sospechoso de este crimen ocurrido en el municipio de Apodaca.

Mi mente no puede procesar, una parte de mi quiere ir y encontrarte. Ese cobarde me arrebato a mi mejor amiga. Siempre serás tú quien ocupe ese lugar en mi corazón”, señaló.

En su publicación, “Sintiiah Aurieh” aseguró a Mónica que hizo todo lo posible por localizarla desde que se reportó su desaparición. Sin embargo, entre más pasaban las horas, mayor era el reto, ya que la preocupación se volvía cada vez más grande.

Escribió: “Tengo atorado en el pecho tantas cosas. Quiero decirte que te busqué amiga, que mientras no sabía de ti, cada hora avanzaba en el reloj, pero yo seguía con el peor de los sentimientos. Llena de angustia. Pensar si estabas herida, si tenías miedo (…) Quiero que sepas que te adoro. Qué siento mucha impotencia solo de imaginar que no estarás. Me harás muchísima falta”.

Por último, la joven dijo estar con el corazón roto y con su mente invadida de todos los momentos que vivió junto a “Rojita”, como solía llamarle de cariño a su amiga fallecida.

Mónica Briseth Macías Vallejo desapareció el 11 de julio del presente año en la colonia Reforma, en Apodaca, y el domingo fue localizada sin vida dentro de una casa en un fraccionamiento privado cercano a la carretera a Dulces Nombres, en este mismo municipio.

Según las investigaciones, este domicilio pertenecería a su pareja sentimental, quien es el principal sospechoso del crimen y quien no ha sido localizado desde que se dio a conocer este suceso.

Las autoridades continúan con la recopilación de pruebas, entrevistas y análisis periciales para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cronología del caso Mónica Briseth

El caso de Mónica Briseth Macías Vallejo ha causado conmoción en Nuevo León luego de que la mujer fuera localizada sin vida dentro de una vivienda en un fraccionamiento privado de Apodaca, tras haber sido reportada como desaparecida durante el fin de semana.

Desde la activación de su ficha de búsqueda hasta el hallazgo de su cuerpo, las autoridades han realizado diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido. Esta es la cronología de los hechos que se conocen hasta el momento.

Activación de la alerta de desaparición

La búsqueda de Mónica Briseth comenzó después de que sus familiares perdieran comunicación con ella y presentaran una denuncia por desaparición ante las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la mujer fue vista por última vez el 11 de julio en calles de la colonia Reforma 2, en el municipio de Apodaca. Al no tener noticias sobre su paradero, la Fiscalía activó una ficha de búsqueda para solicitar el apoyo de la ciudadanía y dar con su ubicación.

Durante las horas siguientes, familiares, amigos y usuarios de redes sociales compartieron la ficha de búsqueda con la esperanza de obtener información que ayudara a localizarla.

Hallazgo del cuerpo de Mónica Briseth

La madrugada del 12 de julio, elementos ministeriales localizaron el cuerpo de Mónica Briseth dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Dalia, entre Lilas y Las Nubes, en un fraccionamiento privado cercano a la carretera a Dulces Nombres, en Apodaca.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo presentaba aparentes huellas de violencia; sin embargo, hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa de su muerte.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el procesamiento de la escena y recabaron evidencias dentro del inmueble como parte de las investigaciones. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la autopsia que permitirá establecer las causas del fallecimiento.

Surge vídeo previo a su fallecimiento

En las últimas horas y conforme avanza las líneas de investigación, un nuevo material ha salido a la luz. Se trataría de momentos previos al hallazgo de Mónica Briseth, en el que se observa como la mujer baja de un auto en color gris y se dirige al interior de una casa, la cual sería el lugar donde la encontraron sin vida.

Vecinos compartieron los #videos en donde se observa la llegada de #MónicaBriseth a la vivienda donde fue encontrada sin vida en #Apodaca, luego de haber sido reportada como desaparecida en #NuevoLeón.



📹Redes Sociales pic.twitter.com/NNorWl7Kfb — Central Municipal (@Central_CM) July 14, 2026

Investigación y principal línea de indagatoria

De acuerdo con los principales avances de la investigación trascendió que la vivienda donde fue localizado el cuerpo pertenecería presuntamente a la pareja sentimental de Mónica Briseth.

Debido a ello, el hombre se encuentra bajo investigación y, hasta el momento, es considerado el principal sospechoso dentro de las indagatorias que realiza la Fiscalía.

Las autoridades continúan con la recopilación de pruebas, entrevistas y análisis periciales para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, el caso ha generado una amplia reacción en Nuevo León, donde familiares, amigos y ciudadanos han exigido que las investigaciones avancen con rapidez y que el crimen sea esclarecido conforme a la ley.