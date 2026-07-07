Dan último adiós a la periodista Roxana Guzmán entre música, aplausos y llantos

“Vuela alto Roxana, porque tú eres una chingona, aquí dejas buenas amistades y buenos recuerdos y dos hermosos bebés que me dejas aquí mi vida, vuela alto y se libre como siempre quisiste ser mi amor, sabes que te amamos con todo el corazón”

Estas fueron las últimas palabras que la señora Rubicelia Ramírez le dio a su hija, la periodista Roxana Guzmán, en el sepelio que le realizaron en el panteón Santa Elena de Nanchital.

Entierro en el panteón Santa Elena de Nanchital Foto: Tamara Corro

Antes agradeció a los presentes y aclaró que ya no harán más actos religiosos por su muerte.

“Ya saben cómo era Rox, no hay rezos, las puertas de la casa están abiertas el día que alguien que quiera ver las fotografías en casa con gusto los recibimos, el día que quieran tomarse una chela en el patio de la casa en honor a ella los espero con gusto en casa, es casa de ustedes también, yo les agradezco de corazón que están aquí, gracias por acompañarnos en estos momentos difíciles y bendecidos para todos, ya saben, como decía ella, hay que echarle desmadre porque la vida se acaba”, dijo la señora.

Antes del sepelio salieron de su casa en caravana entre música y llanto para celebrar la misa de cuerpo presente en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe.