Detienen a 11 policías y expolicías por desaparición forzada en Veracruz

Once años después del operativo Blindaje Coatzacoalcos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ejecutó órdenes de aprehensión contra 11 policías y expolicías estatales por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, en agravio de cuatro víctimas, informó la Fiscalía General del Estado.

La instancia investigadora reportó que se trata de la detención de cinco policías en activo ubicados en los destacamentos de Cosoleacaque, Juan Rodríguez Clara, Jilotepec y Acayucan.

Aunque no especifica quiénes son los activos y los ex elementos, la autoridad informó que se trató de la detención de Froylán "N", Adiel "N", Guillermo "N", Pablo "N", Lorenza "N", Juan "N", Francisco "N", Cristian Iván "N", Rosendo "N", Isaí "N" y María Guadalupe "N".

Todos son señalados por su probable participación en hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2015, durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos y están señalados por la desaparición de Odilo Ramírez Reyes, propietario de un taller mecánico; Rosendo Vázquez Peña y Uriel Gorra Gutiérrez, trabajadores del establecimiento; así como Omar Shamed Wreden González, quien estaba presente en el sitio.

La Fiscalía de Veracruz detalló que los detenidos serán presentados ante el Juez de Control competente, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho.

Cabe mencionar que en 2022 también se registraron detenciones relacionadas con este operativo y las desapariciones forzadas.

El caso se reactiva más de una década después en medio de investigaciones sobre presuntas violaciones graves a derechos humanos cometidas durante operativos de seguridad en el sur del estado.

Blindaje Coatzacoalcos fue implementado en 2015 como respuesta a la escalada de violencia en la región y derivó en múltiples señalamientos contra corporaciones estatales.

Organizaciones civiles y de derechos humanos, así como colectivos de búsqueda han señalado a través del tiempo que el operativo blindaje fue “una limpia”, en el contexto de las confrontaciones entre grupos del crimen organizado.