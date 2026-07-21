Madre de Dafne, menor que murió en escuela militarizada, exige justicia; reclama lentitud en indagatoria

La trágica muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años, al interior de la escuela militarizada Doentiz en Ciudad Madero, Tamaulipas, ha conmocionado a la sociedad y movilizado a su familia. Ante la falta de respuestas claras, su madre, Alejandra Quintos, encabezó una nueva manifestación este martes frente a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (FENNAM) en Tampico.

El caso ha dado un giro tras la confirmación de las autoridades estatales: la muerte de la menor no fue por causas naturales y se investiga como feminicidio.

"Si ella resistió, yo también": madre de Dafne

Alrededor de las 10:00 de la mañana, familiares, amigos y simpatizantes bloquearon la calle Obregón en Tampico. La exigencia principal de la familia de Dafne es clara: celeridad en las investigaciones y detenciones inmediatas.

Alejandra Quintos, visiblemente afectada pero firme en su lucha, compartió el duro proceso que atraviesa al no poder vivir su duelo debido a la necesidad de mantener el caso visible.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, asegura que no parará hasta que haya responsables detenidos por lo sucedido en la escuela militarizada. Alfredo Peña

“No he podido tener novenario, no he podido hincarme y llorarle o abrazar sus objetos. Estoy dando entrevistas desde las seis de la mañana de ayer hasta las ocho de la noche (...). No importa mi salud física, pero yo no voy a parar; si ella resistió, yo también”, dijo Alejandra Quintos, madre de Dafne.

A la protesta también acudió Juana Laura Martínez, abuela de la menor, quien denunció que a casi una semana de la tragedia aún no hay ninguna persona detenida. Además, la familia busca que este caso sirva para visibilizar otros presuntos atropellos sufridos por menores en este tipo de academias.

Fiscalía de Tamaulipas confirma investigación por feminicidio

Horas después de la manifestación, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Jesús Govea Orozco, emitió un posicionamiento oficial para aclarar el estatus de la carpeta de investigación y desmentir rumores difundidos en redes sociales.

Madres de familia y sociedad civil se unieron al dolor de la familia Quintos, alzando la voz para exigir una investigación exhaustiva. Alfredo Peña

Los puntos clave de la declaración del Fiscal incluyen:

Línea de investigación: Se confirmó que la carpeta se abrió por el delito de feminicidio, luego de que la autopsia descartara que el deceso fuera por causas naturales.

Citatorios emitidos: Todo el personal actual y exempleados de la institución educativa privada han sido citados a declarar.

Enfoque del caso: La indagatoria no se centra en temas administrativos de la escuela, sino en un análisis de contexto profundo para determinar exactamente cómo ocurrieron los hechos.

Freno a rumores: Govea Orozco aclaró que la Fiscalía no ha filtrado datos técnicos, por lo que cualquier versión no oficial que circule en internet carece de validez.

Durante la movilización, los asistentes propusieron la creación de la "Ley Dafne" para regular y supervisar las escuelas militarizadas y campamentos de verano. Alfredo Peña

Cronología: ¿Qué pasó en la escuela militarizada Doentiz?

Dafne, originaria de Ciudad Mante, ingresó a un curso de verano en la academia militarizada Doentiz. Su fallecimiento ocurrió el pasado 16 de julio a las 23:00 horas, en medio de una serie de contradicciones por parte de la escuela hacia los padres:

Segundo día de curso: Los padres reciben una llamada indicando que Dafne se desvaneció repentinamente, atribuyéndolo al "esfuerzo físico".

Día posterior: La escuela les notifica que la adolescente aparentemente tenía gripe, pero que ya había sido llevada al médico y "se encontraba bien".

El bloqueo en las calles aledañas a la FENNAM estuvo acompañado de fuertes reclamos contra los presuntos abusos en la institución privada. Alfredo Peña

Tercer día (Tragedia): Les informan que Dafne se desvaneció al meterse a bañar. Al llegar Protección Civil, la declararon sin vida.

Notificación oficial: La madre fue notificada formalmente hasta la madrugada del viernes, detonando la exigencia de intervención de las autoridades.

A raíz de que la denuncia se hizo pública, otros padres y menores que formaron parte de la escuela han comenzado a denunciar presuntos maltratos dentro de la institución, aportando un mayor peso a la investigación en curso.