Denuncian muerte por negligencia en escuela militarizada de Tamaulipas

“Tenía 13 años y en cuatro días me la mataron”, denunció Alejandra Quintos Martínez, madre de Dafne, una adolescente que habría muerto por una presunta negligencia en una escuela militarizada de Tamaulipas, a la que ingresó para un curso de 30 días.

En su rostro presentaba golpes en el labio y un raspón en la nariz. Me dijeron que se debió a que se desvaneció”, relató la afligida madre.

La muerte de Dafne fue reportada la madrugada del viernes 17 de julio en las instalaciones del plantel, ubicado en la avenida Sanabria de la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero.

La familia afectada reside en Mante, municipio de la zona centro del estado y habían llegado al sur -a esa institución- para que experimentara el estilo educativo.

Foto: Alfredo Peña | Excélsior

Director quería que permaneciera

Alejandra explicó que pagó 20 mil pesos por el curso que duraría 30 días en la escuela militar Doenitz.

Estaba en el área femenil, porque también hay varonil. Entró el lunes pasado; mi hija tenía 13 años y en cuatro días me la mataron”.

Comentó que durante una plática con los directivos le ofrecieron que la ingresara de forma permanente, pero ella solo pidió tiempo para pensarlo, ya que la intención era que la niña probara la experiencia y luego decidiera.

El martes por la noche recibió una llamada de una oficial identificada como “Estrellita”, quien le comunicó que su hija se había desvanecido y por eso presentaba una lesión en los labios y un raspón en la frente.

La oficial le aseguró que ya la habían llevado con un médico que estaba a unas cuadras y que, tras revisarla, determinó que no tenía nada grave.

Los directivos señalaron que Dafne probablemente se había desvanecido por el ejercicio realizado, quizá porque no estaba acostumbrada al esfuerzo. El jueves por la noche volvió a recibir una llamada.

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La oficial le manifestó que su hija se había puesto mal otra vez, que se enfermó de tos y tuvieron que llevarla de nuevo al médico, por lo que le estuvieron administrando medicamento cada cuatro horas.

Sin embargo, su aspecto no era nada halagador: tras recibir un video, a la madre le pareció que Dafne se encontraba “ida”.

En la grabación, la menor le decía que estaba bien y que no se preocupara.

Notificación del deceso

A las 23:15 horas recibió más llamadas, al atender una le informaron que su hija se había vuelto a desvanecer cuando fue a bañarse por sí misma. En ese momento, personal de Protección Civil ya la estaba atendiendo.

Les dije que la llevaran a un centro hospitalario, pero después el encargado me pasó al celular al elemento de Protección Civil y me dijo que ya no había nada que hacer, que mi hija ya no tenía signos de vida”.

La madre acusó que, durante el intercambio de palabras, la misma oficial le confesó que un día antes Dafne se había orinado y vomitado, por lo que tuvieron que meterla a bañar.

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Cerca de las seis de la mañana del viernes, Alejandra Quintos realizó una transmisión en vivo en la que denunció que las autoridades aún no acudían a tomar conocimiento de los hechos.

Tiempo después se supo que la Fiscalía tomó cartas en el asunto y trasladó los restos para realizar las investigaciones correspondientes.

Acusan de maltrato a niños

Aseguró que, mientras se quejaba en ese video sobre la presunta negligencia, recibió varios mensajes de familiares de otros niños, quienes le aseguraron que también habían sufrido maltrato severo disfrazado de correctivos.

También supo que realizaban novatadas, aunque no detalló la magnitud del peligro que pudieran representar esas prácticas.

A las 23:15 horas recibió más llamadas, al atender una le informaron que su hija se había vuelto a desvanecer cuando fue a bañarse por sí misma Foto: Alfredo Peña | Excélsior

Agregó que su hija no padecía ningún mal y que practicaba deporte.

El director de la escuela, Jorge Luis Ponce, lamentó lo sucedido y señaló que colaborarán con las autoridades en las investigaciones para llegar al fondo de los hechos.

Horas más tarde, Alejandra Quintos acudió a la Fiscalía para reconocer el cuerpo de su hija.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género dé a conocer los resultados de la necropsia y confirme si existe algún delito.