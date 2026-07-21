Un infarto, causa de muerte de la persona que hallaron en el Motel Nueva Castilla

Un infarto fue la causa de la muerte de la persona cuyo cuerpo en estado de descomposición fue encontrado en una de las habitaciones del Motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León.

El hallazgo se reportó ayer lunes y captó el interés porque fue hallado en el mismo inmueble en donde hace más de cuatro años se localizó el cadáver de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, víctima de desaparición tras acudir a una fiesta en una quinta.

A través de una ficha informativa, la Fiscalía General de Justicia del estado precisó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio, sin embargo, no estableció la identidad de la víctima.

El cuerpo fue localizado por unos generadores de contenido ingresaron al Motel Nueva Castilla.

El cadáver fue hallado en estado de descomposición en una de las habitaciones del motel, ubicado sobre la carretera Monterrey- Laredo.

Creadores de contenido dan su versión

El equipo de exploradores urbanos Dementes Crew, publicó un comunicado en donde descartaron haber estado detrás del reciente hallazgo de un cuerpo en el Motel Nueva Castilla.

A través de su cuenta de Facebook, los creadores de contenido mencionaron que su silencio en relación al caso respondía a lo delicado de la situación.

Además, aseguraron que no fueron retenidos por las autoridades, tratando de ponerle fin a las versiones que se manejan en redes sociales.