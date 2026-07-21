Dafne murió por asfixia, confirma fiscal de Tamaulipas sobre el feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) confirmó que Dafne, la adolescente que falleció mientras asistía a un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, murió a consecuencia de asfixia, mientras las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El fiscal general de Justicia del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que los estudios forenses ya permitieron establecer la causa de muerte, aunque evitó ofrecer mayores detalles para no afectar el desarrollo de la investigación.

Es asfixia, el término técnico forense es asfixia. No le puedo dar otros detalles porque sería contribuir a esta especulación, pero sí, esta fue la causa de la muerte", declaró ante representantes de los medios de comunicación.

El titular de la Fiscalía de Tamaulipas aclaró que la institución no ha difundido información técnica relacionada sobre el feminicidio con la carpeta de investigación y advirtió que los datos que han circulado en redes sociales o algunos medios no provienen de la autoridad ministerial.

No se ha difundido por parte de las autoridades encargadas de la investigación ninguna información concerniente al caso, por lo que cualquier dato técnico o información dada a conocer a la opinión pública por medio de redes sociales o por cualquier otra vía no ha sido proporcionada por esta Fiscalía", afirmó.

El funcionario explicó que la prioridad es realizar un análisis integral de todas las pruebas antes de hacer públicas las conclusiones oficiales.

Investigaciones avanzan sobre el contexto de los hechos

En un mensaje difundido a través de las redes sociales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Govea Orozco informó que las diligencias han permitido reconstruir parte de lo ocurrido durante el campamento.

Las investigaciones han permitido a esta Fiscalía avanzar en un conocimiento del cómo ocurrieron los hechos, es decir, en un análisis del contexto en que sucedió el lamentable deceso de la víctima", señaló.

El fiscal indicó que los estudios periciales realizados han permitido desarrollar un análisis contextual sobre las circunstancias del fallecimiento, aunque insistió en que revelar información adicional en este momento podría generar especulaciones o comprometer la investigación.

Nueva etapa procesal

La Fiscalía informó que el caso ya ingresó a una etapa procesal, en la que continuarán tanto las diligencias ministeriales como el procedimiento ante las autoridades competentes.

No obstante, el fiscal evitó confirmar si hasta el momento existen personas detenidas, imputadas o vinculadas a proceso por estos hechos.

Uno de los aspectos que destacó el fiscal es que la investigación no se centra exclusivamente en el funcionamiento administrativo de la Academia Militarizada Doenitz, sino en esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

La investigación de los hechos no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada en que ocurrieron los hechos, sino en el análisis profundo del contexto en que éstos ocurrieron", puntualizó.

Con ello, la Fiscalía busca determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del fallecimiento de Dafne a partir del análisis de los hechos y de las pruebas científicas recabadas durante la investigación.