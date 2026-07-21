FGR asegura una granada, armas de fuego, cartuchos y un auto en inmueble de Durango

En un nuevo cateo realizado por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron asegurados una granada, armas, cartuchos vehículos y un inmueble en Durango.

Lo anterior luego de una denuncia por parte de un elemento de la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa), donde la dependencia federal solicito y obtuvo la autorización judicial para ejecutar el cateo en un domicilio en el que se presume de acuerdo a la información presentada se comerían actos delictivos.

A través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) refirió que, al ejecutar una orden judicial en un domicilio ubicado en la colonia las Flores Sur, en la ciudad capital, había observado armas, cartuchos y equipo táctico, por lo que informó a la FGR en la entidad.

El agente del Ministerio Público de la Federación inició la investigación por la probable comisión del delito portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, dentro de la cual, ejecutó la diligencia, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Durante la diligencia judicial, las autoridades aseguraron una granada (al parecer de humo), dos armas largas, 32 cartuchos de diferentes calibres, una bolsa que contenía eslabones metálicos para cartuchos de arma de fuego, seis chalecos tácticos, dos placas balísticas, el inmueble y un vehículo.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), brindaron seguridad perimetral.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la FGR para continuar con las investigaciones.