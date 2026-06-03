El caso de Carlos Emilio cambió de Fiscalía Especializada sin notificación: Brenda Valenzuela

A casi ocho meses desde que Carlos Emilio Galván desapareció tras ir al baño del bar Terraza Valenzuela durante unas vacaciones familiares en Mazatlán, Sinaloa, todavía no se tiene información sobre su paradero y, por si fuera poco, el caso fue cambiado de fiscalía sin que se lo reportaran a la familia.

Así lo denunció la mamá de Carlos Emilio, Brenda Valenzuela, tras instalar una mega manta en la explanada del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, “ya han pasado ocho meses y pues ninguna estrategia, ningún acto de investigación a ningún nivel ha alcanzado para poder encontrar a mi hijo”.

“Es algo persistente, una percepción de sentirnos vulnerables en que se están tomando decisiones que ponen en riesgo toda la investigación”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, Brenda detalló que fue en diciembre pasado cuando la desaparición de Carlos Emilio pasó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que su última reunión con las autoridades federales fue el 26 de mayo pasado.

“Un 26 de mayo nos retiramos a nuestros lugares y, por otra instancia, por otras personas, nos venimos enterando el día 28 de mayo que la investigación fue pasada a otra especialidad”.

Fue así que la carpeta de la desaparición del joven de 21 años salió de la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros para la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares, “y hasta el día de hoy pues no tenemos notificado ni tenemos la certeza de por qué fueron tomadas estas decisiones”.

“Para mí, esto solo incrementa la incertidumbre no solo como madre sino a la familia en general que hemos venido atravesando por todo un proceso donde los protocolos se han dilatado, donde se han evadido los actos de investigación fundamental y que en este punto vuelven a vulnerar no solo la investigación sino a mi propio hijo como víctima, a nosotros como familia”.

Ante este escenario, dijo, instalaron la mega manta con la intención de mandarle un mensaje a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, “para que nos abra un espacio y nos dé la oportunidad de que directamente le podamos compartir todo el contexto bajo el que se ha venido llevando la investigación”.