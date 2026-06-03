¿Credencial para votar con opción de género no binario? INE inicia emisión de nueva identificación

A partir del 1 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició la producción y emisión a nivel nacional de un nuevo modelo de Credencial para Votar que incorpora medidas de seguridad más avanzadas, elementos de inclusión y herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

El organismo informó que todas las personas que realicen trámites en los Módulos de Atención Ciudadana desde esa fecha recibirán la nueva versión de la credencial, utilizada tanto para ejercer el derecho al voto como para identificarse oficialmente.

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de que la ciudadanía elija si en el documento aparece el campo “Sexo” o “Género”. Además de las opciones Mujer (M) y Hombre (H), se incorpora la clave “NB” para personas no binarias, de acuerdo con su identidad autopercibida.

La identificación incorpora medidas de seguridad más avanzadas. Cortesía

El rediseño también permitirá que quienes así lo soliciten puedan incluir la palabra “Indígena” en la credencial, con base en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas. El INE aclaró que este dato tiene carácter informativo y no genera derechos político-electorales adicionales.

En materia de accesibilidad, la nueva credencial incorpora una muesca que permitirá identificarla al tacto. Asimismo, la aplicación móvil para verificar su autenticidad podrá reproducir en voz alta el nombre de la persona titular al escanear los códigos QR.

El instituto destacó que el documento incorpora nuevos mecanismos para dificultar falsificaciones, alteraciones o duplicaciones, entre ellos elementos ópticamente variables, microtextos, impresiones especiales, relieves táctiles y códigos QR de alta seguridad.

Con estas modificaciones, el INE busca fortalecer la protección de datos personales y ofrecer una credencial más segura, incluyente y confiable para la ciudadanía.