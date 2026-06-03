BYD abre showroom en Pachuca

BYD continúa reforzando su presencia en México mediante su Plan Consolidación 2026, una estrategia enfocada en fortalecer su operación, optimizar su red de distribución y posicionarse como uno de los principales referentes de la electromovilidad en el país.

Como parte de esta visión de crecimiento, la compañía anunció la apertura de un nuevo showroom en Pachuca, Hidalgo, una ciudad considerada estratégica por su expansión urbana, conectividad con la región centro del país y evolución en materia de movilidad y desarrollo económico.

De la mano de Grupo Automundo, la llegada de este nuevo espacio responde al creciente interés por alternativas de transporte sustentable y busca acercar a los consumidores locales el portafolio de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, ampliando así el acceso a tecnologías enfocadas en eficiencia energética, innovación y nuevas experiencias de conducción.

Jorge Vallejo, director general de BYD México, comentó que se siente muy contento de la llegada de la marca a Pachuca, en un momento clave para su consolidación.

“Estamos creciendo en esta ciudad, generando centros de corredores eléctricos y fortaleciendo nuestra presencia en el país, Es un momento apasionante, emotivo y de gran crecimiento”, dijo.

Por su parte, Michelle Grinberg, directora de Grupo Automundo para BYD, dijo que su experiencia liderando un distribuidor ha estado marcada de aprendizaje y dinamismo en donde se ha visto una evolución constante en el mercado.

“No se pierdan la oportunidad de ser parte de la familia BYD. Tenemos toda la modernización y el equipo listo para que los usuarios tengan la mejor vivencia”, expresó.

Esta apertura representa un paso importante para acercar nuevas opciones de transporte más eficientes.

Pachuca se suma al futuro eléctrico

Esta apertura forma parte de un plan de consolidación que contempla fortalecer su presencia en mercados clave del territorio nacional, con el objetivo de responder a una demanda creciente por soluciones de movilidad más sostenibles y alineadas con las nuevas necesidades de los consumidores.

De igual forma, Jorge Vallejo resaltó que se están expandiendo rápidamente por todo el territorio nacional; un logro que los hace sentirse muy orgullosos.

“Hoy es un día sensacional porque celebramos la apertura de nuestra agencia 103 en México”, comentó.

Esta inauguración también estuvo acompañada por el anuncio de nuevas iniciativas para fortalecer su operación comercial, entre ellas herramientas de inteligencia artificial orientadas a optimizar la captación de clientes potenciales, además de nuevos programas de financiamiento en alianza con instituciones bancarias.

También reveló que en los próximos días lanzarán un vehículo que será el de máximo rendimiento a nivel Latinoamérica.

No cabe duda que este nuevo showroom permitirá a potenciales clientes conocer de primera mano los modelos de la firma, así como explorar tecnologías orientadas a una movilidad más inteligente, eficiente y acorde con un estilo de vida moderno.

Con esta expansión, BYD reafirma su apuesta por el mercado mexicano y avanza en su estrategia para consolidarse como un actor relevante dentro de la transformación hacia la movilidad eléctrica en el país.