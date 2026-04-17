Casa Juárez: GDC Desarrollos refuerza su apuesta por Tijuana con un proyecto en preventa orientado a la plusvalía

Tijuana, B.C. 15 de abril de 2026.— En un mercado inmobiliario marcado por el dinamismo de la frontera norte, GDC Desarrollos (gdcdesarrollos.com) anunció el lanzamiento de Casa Juárez, un desarrollo residencial en preventa ubicado en la colonia Juárez, una zona estratégica por su conectividad y cercanía con los principales corredores urbanos de la ciudad.

El proyecto, situado en Chapultepec 8350, busca capitalizar el crecimiento sostenido de Tijuana, una ciudad que en los últimos años ha consolidado su papel como motor económico binacional, con una demanda habitacional en constante expansión.

Tijuana, un nodo clave para la inversión inmobiliaria

Especialistas coinciden en que Tijuana ha dejado de ser únicamente una ciudad de tránsito para convertirse en un destino de inversión con fundamentos sólidos. Su proximidad con Estados Unidos, así como el impulso de sectores como la industria manufacturera, el comercio y el turismo médico, han fortalecido su atractivo.

En este contexto, Casa Juárez se inserta en una zona con alta demanda de vivienda, tanto por parte de residentes locales como de quienes cruzan diariamente la frontera por motivos laborales o académicos.

“El crecimiento de Tijuana no es coyuntural, es estructural. Estamos viendo una ciudad que se expande, que se diversifica y que genera oportunidades reales para quienes deciden invertir a tiempo”, afirmó Santiago Morales Broc, director general de GDC Desarrollos.

Preventa: anticiparse al valor

El desarrollo se comercializa bajo el esquema de preventa, una estrategia que permite a los inversionistas acceder a precios iniciales y capturar la plusvalía conforme avanza la construcción y se consolida el proyecto.

De acuerdo con la firma, este modelo continúa siendo uno de los más utilizados por inversionistas experimentados, al ofrecer un punto de entrada más competitivo frente al valor final del inmueble.

“La preventa es, sin duda, el momento más estratégico para entrar. Permite adquirir a un valor que todavía no refleja el potencial completo del proyecto ni de la zona”, explicó Morales Broc.

Ubicación como factor clave

Uno de los principales atributos de Casa Juárez es su ubicación en la colonia Juárez, con acceso a vialidades principales y cercanía con zonas como Zona Río, el Centro, Aguacaliente y el corredor turístico de Playas de Tijuana.

La zona cuenta además con una amplia oferta de servicios —escuelas, hospitales, supermercados, bancos y espacios de entretenimiento—, lo que incrementa su atractivo tanto para usuarios finales como para inversionistas enfocados en el mercado de renta.

“Hoy más que nunca, la ubicación define el éxito de una inversión inmobiliaria. Buscamos proyectos que no solo tengan buena conectividad, sino que estén integrados a zonas vivas, con servicios y actividad constante”, añadió el directivo.

Una apuesta por el largo plazo

Con Casa Juárez, GDC Desarrollos refuerza su estrategia de desarrollar proyectos en ciudades con alto potencial de valorización y demanda sostenida. La compañía apuesta por un enfoque de mediano y largo plazo, donde la combinación de ubicación, momento de entrada y crecimiento urbano se traduce en oportunidades patrimoniales.

“Más que vender un inmueble, buscamos ofrecer una decisión inteligente de inversión. Casa Juárez responde a una lógica clara: entrar en el momento correcto, en el lugar correcto y con un proyecto que tenga fundamentos sólidos”, concluyó Morales Broc.

En un entorno donde la demanda habitacional continúa en ascenso, desarrollos como este reflejan la tendencia del sector por enfocarse en mercados con perspectivas de crecimiento sostenido y alta absorción inmobiliaria.