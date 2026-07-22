Campamento del terror en Tamaulipas suma víctimas

Juan, Carlos y Ximena, en diferentes años, pasaron por la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Hoy, sus voces coinciden en una denuncia común: abusos sistemáticos y maltrato.

Juan, de la primera generación (1995-1998), narró a Imagen Noticias, con Nacho Lozano, las novatadas donde eran golpeados con toletes de madera. Con la voz quebrada, relata que perder un concurso de coro le costó “10 tablazos en las pompas”. Los castigos, a menudo ejecutados por los propios compañeros, incluían extenuantes ejercicios físicos bajo el sol portando equipo militar. En aquel tiempo, el actual director, Jorge Luis Ponce, ya trabajaba en la institución.

Exalumnos relatan décadas de presuntos abusos

Carlos, quien estudió en la misma época, confirma que las consecuencias por cualquier falta iban desde un “zape” hasta “ejercicios físicos muy extremos”. Años después, la transición al sistema mixto no detuvo la violencia. Ximena, quien ingresó en 2016, denuncia haber recibido una cachetada de una superior que le dejó una marca permanente en el rostro, sin que ninguna autoridad interviniera.

La gravedad de los testimonios escala al acoso sexual. Ximena señala al comandante Díaz, apodado “el papá”, de tener fotografías de las alumnas en su celular. Estas vivencias, que abarcan décadas, revelan una cultura de hostigamiento y castigo que ha marcado profundamente la vida de quienes pasaron por sus aulas.

La muerte de Dafne fue reportada la madrugada del viernes 17 de julio en las instalaciones del plantel Foto: Especial

El caso de Dafne Zapata Quintos

Dafne Zapata Quintos, originaria de Ciudad Mante, falleció el 16 de julio a las 23:00 horas en la academia militarizada Doentiz de Ciudad Madero.

Había ingresado a un curso de verano; sin embargo, en el segundo día, sus padres recibieron una llamada informándoles que la menor se había desvanecido repentinamente, lo que se atribuyó al esfuerzo físico.

Al día siguiente, les notificaron que, al parecer, la adolescente tenía gripe y que había sido llevada al médico, asegurándoles que se encontraba bien.

No obstante, al tercer día de su ingreso, les comunicaron que Dafne se desvaneció al meterse a bañar y que, al arribar los elementos de Protección Civil, la declararon muerta.

La noticia oficial se la dieron a la madre hasta la madrugada del viernes, por lo que ella solicitó la intervención inmediata de las autoridades.

A medida que la denuncia se hizo pública, otros padres de familia y menores que estuvieron en la escuela se animaron a denunciar presuntos maltratos dentro de la institución, lo que ha dado mayor fuerza al caso con el paso de los días.

Por Alfredo Peña

*mcam