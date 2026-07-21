"Es obvio que participaron": Sheinbaum cuestiona versión de EU sobre la detención de El Mayo

Después de darse a conocer la sentencia de cadena perpetua para el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, en Nueva York, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que no han tenido información del gobierno estadounidense, sin embargo, es “obvio” que hubo una participación de agentes estadounidenses en su detención en 2024.

“Es como obvio. Porque ¿Por qué muestran un avión como si fuera en una feria? Como un operativo de ellos. Cuando la versión oficial es que ellos no participaron. Es una contradicción. ¿Qué llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial? Con muchos efectos en Sinaloa principalmente”, cuestionó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo fue cuestionada sobre su posición ante la sentencia de cadena perpetua del narcotraficante, al respecto, dijo no tener una opinión personal.

También se le preguntó sobre el llamado que hizo el exlider del Cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada a los jóvenes a no acercarse al narcotráfico, la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que, aunque no se le considere el citarlo por el personaje que representa, su Gobierno tiene como eje prioritario la atención a las causas de que ningún joven se acerque a la delincuencia.

“Bueno, obviamente viniendo de quien viene, es difícil citarlo, ¿Verdad? Pero es un trabajo que estamos nosotros haciendo, es el principio de la atención a las causas. De que ningún joven se acerque a la delincuencia”, expresó.

FGR REVISARÁ SOLICITAR PARTE DE LOS 15 MIL MILLONES DE DÓLARES QUE SOLICITA ESTADOS UNIDOS

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) analice la posibilidad de solicitar parte de los 15 mil millones de dólares de multa, como parte de reparación del daño.

“Pues ya vamos a pedirle a la fiscalía que revise”, indicó.