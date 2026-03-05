Cultura trabaja con Hacienda para atender demandas: Sheinbaum; "se va a resolver"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó este jueves en su conferencia mañanera, el tema de los trabajadores de la Secretaría de Cultura, quienes han realizado protestas, exigiendo mejoras laborales.

En este sentido, la mandataria aseguró que el gobierno federal buscará atender de manera paulatina las peticiones, por lo que explicó que tanto la Secretaría de Hacienda como la de Cultura trabajan en conjunto con el objetivo de llegar a un acuerdo con los trabajadores.

La titular de Cultura está trabajando con la Secretaría de Hacienda para ver la manera de responder a las necesidades de las y los trabajadores en los centros culturales del país", señaló.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo indicó que algunas de las peticiones podrían atenderse durante este año, mientras que otras requerirán un proceso gradual conforme avance el tiempo, dejando en claro que varias demandas tienen fundamento.

Se va a resolver, hay demandas que ellos tienen de hace tiempo; estamos viendo cómo cumplirlas, es un tema porque siempre es algo presupuestal", añadió.

¿Qué sucedió en la Secretaría de Cultura?

En días recientes trabajadores de la dependencia del gobierno federal realizaron protestas y cierres de oficinas, particularmente en la Ciudad de México con el fin de exigir mejoras salariales, basificación y homologación de prestaciones.

Cabe mencionar que dichas manifestaciones derivaron en mesas de diálogo con autoridades del orden federal con el fin de revisar las condiciones laborales actuales de la Secretaría de Cultura, para de ahí tomar las medidas conducentes.

