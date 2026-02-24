Con o sin reforma, seguiremos aliados: Carlos Puente

Con reforma o sin reforma, vamos por una mayoría calificada para el 2027", confió el líder de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Carlos Puente Salas, al advertir que en una coalición es normal construir acuerdos como tener diferencias.

El líder parlamentario dijo reconocer el respeto que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene hacia los partidos que la impulsaron, así como a la división de poderes.

Es normal poder ponernos de acuerdo y habrá siempre cosas en las cuales coincidas y habrá quizá algunas en las que no. Mas eso no es ni ruptura ni indisciplina y mucho menos traición”, afirmó al avizorar así un eventual escenario en el que su partido no vaya con Morena en la reforma electoral.

En conferencia de prensa, al inicio de la sesión en San Lázaro, el diputado Puente Salas destacó el respaldo que este martes daría su bancada a la reforma de las 40 horas y a los puntos de vista particulares que al respecto tenían, como sucede ahora también en el caso de la futura iniciativa político electoral.

Eso es lo que hace una coalición, eso hacen unos aliados. Y sobre todo reconocer al Poder Ejecutivo en este respeto al proceder al actuar del Poder Legislativo, en la división de poderes, pero también en el respeto que hay a los institutos políticos que le proyectaron”, comentó el coordinador del PVEM en la Cámara Baja, quien asistió la noche del lunes a la reunión de Palacio Nacional.

“Aquí no hay indicación, no hay dedazo; se permite opinar, se permite revisar, se permite tener los criterios. Y eso lo hace una verdadera estadística y una demócrata como es nuestra presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum”, expuso el legislador de la alianza oficialista.

Cuestionado respecto a si su partido respaldaría la reforma a cambio de alguna medida en particular, el ex senador reviró:

No hay moneda de cambio en nada. Quisiera desterrar eso, esa idea falsa que a veces nos ponen en algunos encabezados, y lo digo con respeto, porque el Partido Verde ha sido solidario en todas las iniciativas que ha presentado el Ejecutivo”, enfatizó.

Describió a su bancada como “un grupo parlamentario bastante disciplinado, que siempre acompaña, convencido, con este proyecto que presentamos a la ciudadanía en este camino a la Presidencia de la República”.

En varias ocasiones reiteró Puente Salas que la coalición tanto legislativa como electoral se encuentra más firme que nunca, descartando así que un desenlace electoral adverso a la iniciativa presidencial pueda afectarla.

Cuestionado respecto a las versiones de que, en la reunión de este lunes en Palacio Nacional, con la presidenta de la República, privó un clima adverso, el jefe de los verdes en San Lázaro pidió no hacer caso a las versiones que pretenden ver ruptura donde no la hay.

“Somos amigos, somos compañeros y hablamos con toda claridad. No hay ninguna rispidez; que no siembren la insidia donde no hay; estamos unidos más que nunca y más fuertes que nunca. Como venga, con reforma o sin reforma, vamos por una mayoría calificada para el 2027", concluyó el líder de los diputados verdes.

