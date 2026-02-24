Conductora confunde pedales y estrella su vehículo contra centro comercial

Una confusión al momento de maniobrar terminó en un fuerte accidente la mañana de este martes en el municipio de San Pedro, en Nuevo León, donde una conductora se estrelló contra dos negocios dentro de una plaza comercial tras pisar el acelerador en lugar del freno.

El incidente se registró alrededor de las 10:30 horas sobre la calle Montes Rocallosos, en la colonia Real San Agustín, segundo sector.

Según los primeros reportes, la mujer salía de un establecimiento del complejo y se disponía a retirarse cuando, al encender y mover su vehículo, confundió los pedales, provocando que el automóvil avanzara de forma repentina hacia el área de locales.

El sedán, de color gris, cruzó la zona peatonal y terminó impactándose directamente contra los ventanales de dos establecimientos ubicados en la planta baja: una clínica dental y una tienda de productos gourmet.

El golpe destrozó los cristales frontales, cuyos fragmentos quedaron esparcidos en el interior de ambos negocios y sobre el piso del pasillo de la plaza.

El estruendo generó momentos de tensión entre clientes y empleados que se encontraban dentro de los locales.

Algunos trabajadores relataron que el ruido fue repentino y que varias personas se alejaron de inmediato por temor a que la estructura colapsara.

Choque entre carro y camión de carga deja un muerto

Un hombre murió y otro más resultó lesionado tras un choque entre un automóvil y un tráiler registrado sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 38, en el municipio de Santa Catarina, donde aún continúan las labores de rescate y atención en la zona.

El accidente fue reportado durante la tarde del lunes 23 de febrero, al filo de las 14:00 horas, lo que movilizó a elementos de Protección Civil Nuevo León, quienes al arribar confirmaron que ya se encontraban en el sitio paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil municipal trabajando con equipo hidráulico para liberar a uno de los ocupantes del vehículo, quien permanecía prensado de las extremidades inferiores.

Dentro del automóvil, un Dodge Attitude en color blanco con placas TGC629B, los rescatistas localizaron a dos hombres.

Uno de ellos, quien viajaba como acompañante, ya no presentaba signos vitales al momento de ser valorado, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El otro ocupante, un hombre de 56 años de edad, presentaba múltiples lesiones de consideración derivadas del fuerte impacto.

Tras ser liberado mediante maniobras especializadas, recibió atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para su atención médica.

jcp