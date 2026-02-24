Golpean con palos y tubos a sujeto que atacó con una navaja a dos transeúntes

Un sujeto agredió a transeúntes con un arma blanca y dejó como saldo dos personas heridas la tarde de este martes en la zona centro de San Juan del Río, Querétaro, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron en la intersección de las calles 5 de Mayo y Morelos, donde el individuo atacó a dos personas que se encontraban en un paradero del transporte público. Testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias, lo que permitió una rápida respuesta de los elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río.

Tras el reporte, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas y lograron ubicar al presunto agresor sobre la calle Mina. Al apoyo de policías se sumaron vecinos quienes golpearon con palos nuevos tubos al agresor.

Finalmente, el hombre fue asegurado en posesión del arma blanca y posteriormente quedó a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su valoración médica. Autoridades informaron que su estado de salud se reporta estable.

Durante la intervención, las vialidades cercanas fueron cerradas de manera temporal para facilitar las labores de auxilio y garantizar la seguridad de peatones y usuarios del transporte público.

Las autoridades municipales señalaron que se activaron los protocolos correspondientes tras la agresión.

En CDMX agreden a reportero con navaja

Por Iván Mejía

El pasado 20 de febrero, un reportero de un medio de comunicación fue agredido por un sujeto con un arma blanca en calles de la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc; el presunto responsable fue detenido.

De acuerdo con el reporte, vía radio se solicitó apoyo para dos personas lesionadas. Al arribar los servicios de emergencia, en el cruce de las calles Dr. Liceaga y Dr. Barragán, localizaron a Juan José, de 50 años de edad (reportero), quien presentaba una herida profunda en el lado derecho del pecho. Se encontraba consciente y sentado sobre la banqueta al momento de ser valorado.

En el sitio también fue encontrado su compañero Jaime, de 61 años, con una cortada de aproximadamente 15 centímetros en el brazo izquierdo y varias heridas superficiales en el brazo derecho.

Paramédicos realizaron la atención prehospitalaria y trasladaron a González Romero al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, donde ingresó a cubículo de choque para recibir atención especializada.

En tanto, el reportero decidió no ser trasladado y firmó el documento correspondiente para retirarse por sus propios medios.

El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

jcp